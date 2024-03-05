Ціни на золото близькі до рекордних максимумів

Ціни на золото практично не змінилися на азіатських торгах у вівторок, залишаючись у межах видимості рекордних максимумів, оскільки невизначеність щодо світової економіки та деякі ставки на швидке зниження відсоткових ставок призвели до різкого падіння цін на золото.

Але тепер ралі, схоже, призупинилося, перш ніж з'явилися нові сигнали щодо економіки США, особливо коментарі Федеральної резервної системи та ключові дані щодо ринку праці, які будуть опубліковані цього тижня.

Спотове золото о 07:40 EET зросло на 0,2% до $2118,59 за унцію, у той час як ф'ючерси на золото з терміном дії, що закінчується, у квітні стабілізувалися на рівні $2126,75 за унцію. Обидва інструменти в понеділок торгувалися понад $2100 за унцію і тепер близькі до рекордних максимумів у $2135,72 за унцію для спотових торгів та $2130,20 за унцію для ф'ючерсів.

Попит на жовтий метал був посилений деякими індикаторами охолодження економіки США, тоді як ознаки рецесії в Європі та Японії у поєднанні з невтішними прогнозами зростання у Китаї також вплинули на попит на безпечні притулки.

Але подальше зростання золота стримувалося очікуванням нових сигналів щодо відсоткових ставок у США, особливо з боку голови ФРС Джерома Пауелла цього тижня.

Пауелл збирається дати свідчення перед Конгресом у середу, і аналітики очікують, що голова ФРС в основному збереже свою яструбину риторику.

Очікується, що після Пауелла дані щодо зайнятості в несільськогосподарському секторі в п'ятницю дадуть більше сигналів про ринок праці, який також був ключовим фактором для ФРС під час коригування процентних ставок.

Високі відсоткові ставки в США залишаються ключовим фактором ризику для цін на золото та обмежують будь-які перетини жовтого металу з рекордними максимумами. Вищі ставки чинять тиск на золото, збільшуючи альтернативну вартість інвестицій у жовтий метал.

Інші дорогоцінні метали також продемонстрували деяке, хоч і швидкоплинне, зростання цього тижня. Ф'ючерси на платину впали на 0,7% до $896,60 за унцію після нетривалого подолання рівня $900, а ф'ючерси на срібло зросли на 0,2% до $24,040 за унцію.

Серед промислових металів ф'ючерси на мідь з терміном дії, що закінчується, у травні впали на 0,1% до $3,8507 за фунт.

Ціни на червоний метал практично не змінилися у відповідь значною мірою невтішні економічні сигнали від провідного імпортера, Китаю.

Пекін встановив цільовий показник ВВП у 2024 році на рівні 5% - такий самий, як і у 2023 році, водночас пропонуючи більше обіцянок політичної підтримки економіки. Але відсутність чітких, конкретних заходів щодо підтримки економічного зростання не викликала особливого оптимізму щодо Китаю.

Окремі дані також показали, що сектор послуг Китаю в лютому зріс менше, ніж очікувалося, що свідчить про слабкість економіки, що продовжується.