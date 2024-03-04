Долар падає в очікуванні підказок ФРС

У понеділок долар США послабшав під тиском зниження прибутковості казначейських облігацій, оскільки трейдери чекають на важливіші економічні дані, які могли б дати нові підказки про терміни зниження відсоткових ставок Федеральною резервною системою.

Євро зміцнився після зростання на 0,33% у п'ятницю, а в четвер очікується ухвалення політичного рішення Європейського центрального банку.

Єна застрягла поблизу рівня 150 за долар, оскільки інвестори намагалися оцінити, чи може Банк Японії відмовитися від своєї політики негативних процентних ставок вже цього місяця.

Індекс долара, який вимірює валюту по відношенню до шести основних аналогів, включаючи євро та ієну, знизився на 0,07% до 103,79 на початку азіатських торгів, наблизивши його до нижньої частини діапазону 103,43-104,97 минулого місяця.

У п'ятницю індекс втратив 0,26% після виходу слабких даних про витрати на виробництво та будівництво.

Це також вплинуло на прибутковість казначейських облігацій, позбавивши долар додаткової підтримки: базова прибутковість 10-річних облігацій впала до 4,178% вперше за два тижні. Прибутковість у понеділок становила близько 4,19%.

"Схоже, що тенденція коливається у бік перевірки діапазону підтримки" напередодні ключових макроекономічних показників цього тижня, а також щорічного виступу голови ФРС Джерома Пауелла Конгресу написали стратеги Westpac у дописі для клієнтів.

"Однак ринкам буде потрібно серйозне зрушення даних, щоб припустити, що підтримка діапазону буде чимось іншим, а не ще однією можливістю для покупки", що утримає індекс долара в поточному діапазоні, йдеться у примітці.

Цього тижня у вівторок будуть опубліковані дані ISM у сфері виробництва та послуг, а у п'ятницю головною подією стануть дані щодо щомісячних даних із заробітної плати.

Тим часом, долар впав на 0,09% до 149,99 єни, оскільки трейдери оцінили обережні коментарі голови Банку Японії Кадзуо Уеди наприкінці минулого тижня про те, що ще зарано робити висновок про те, що цільовий показник інфляції центрального банку близький до досягненню.

Це контрастувало з яструбиними висловлюваннями члена правління Банку Японії Хадзіме Такати раніше того ж дня, який призвів єну до більш ніж двотижневого максимуму в 149,21 за долар.

Ринки зважують, чи Банк Японії припинить свою політику негативних процентних ставок на засіданні 18-19 березня або зачекає до квітня або пізніше.

Євро практично не змінився і становив $1,08425, перебуваючи поблизу верхньої межі свого недавнього діапазону.

Більшість економістів очікують, що ЄЦБ спершу знизить ставки на своєму червневому засіданні, але сподіваються на додаткові підказки про терміни від прес-конференції голови центрального банку Крістін Лагард.