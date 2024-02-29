Ціни на золото рухаються незначно через передінфляційні хвилювання

Ціни на золото на азіатських торгах у четвер трималися у вузькому діапазоні, а трейдери залишалися осторонь в очікуванні ключових даних щодо інфляції в США, які, як очікується, вплинуть на траєкторію відсоткових ставок.

На жовтий метал також чинили тиск вчорашні коментарі представників Федеральної резервної системи про те, що банку необхідно зробити більше роботи для зниження інфляції. Це послідувало за хором чиновників, які заявили, що ФРС не поспішає розпочинати зниження відсоткових ставок достроково.

Побоювання з приводу більш високих відсоткових ставок протягом тривалого часу утримували торгівлю золотом у торговому діапазоні від $2000 до $2050 за унцію майже протягом двох місяців, оскільки трейдери утримувалися потенційно більш високих альтернативних витрат інвестування в жовтий метал.

О 06:38 EET спотове золото стабілізувалося на рівні $2035,26 за унцію, тоді як ф'ючерси на золото з терміном дії, що закінчується у квітні, залишаються на рівні $2043,45 за унцію.

Тепер увага зосереджена виключно на даних за індексом цін PCE - ключовим показником інфляції ФРС, який має бути опублікований сьогодні.

Очікується, що ці дані ще раз підтвердять, що інфляція в США в січні залишалася стабільною, особливо після вищих, ніж очікувалося, показників споживчої інфляції за місяць.

Дані також з'явилися після того, як представники ФРС Джон Вільямс та Рафаель Бостік заявили, що центральному банку необхідно докласти більше зусиль для боротьби з інфляцією, щоб досягти цільового показника банку 2%.

Їхні коментарі, які пролунали після багатьох подібних попереджень з боку інших чиновників, викликають ще більше сумнівів в очікуваннях того, що ФРС почне знижувати ставки на початку 2024 року.

Хоча трейдери все ще оцінюють можливість зниження ставок у червні в 52,6%, вони поступово збільшують ставки на те, що ФРС також зможе утримувати ставки і тоді, згідно з даними CME Fedwatch tool.

Вищі ставки протягом тривалого часу, ймовірно, підтримуватимуть оптимістичний курс долара та передвіщатимуть посилення тиску на золото та інші дорогоцінні метали.

Ф'ючерси на платину зросли на 0,5% до $888,40 за унцію, а ф'ючерси на срібло зросли на 0,3% до $22,705 за унцію. Проте втрати обох металів за лютий становили від 2% до 5%, тоді як золото мало завершити місяць без змін.

Серед промислових металів ціни на мідь у четвер перебували у вузькому діапазоні, при цьому основна увага була приділена ключовим економічним показникам провідного імпортера, Китаю.

Ф'ючерси на мідь із терміном погашення у березні зросли на 0,4% до $3,8540 за фунт і мали втратити 1,3% у лютому, перервавши тримісячну серію перемог.

Основна увага була зосереджена на майбутніх показниках індексу менеджерів із закупівель у Китаї, щоб отримати більше економічних сигналів про найбільшого у світі імпортера міді.