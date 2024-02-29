Фінансові новини
- |
- 29.02.24
- |
- 10:55
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
|
|
"Запам'ятайте, ніхто не може змусити вас почувати себе неповноцінним без вашого на те згоди"
Елеонор Рузвельт
Ціни на золото рухаються незначно через передінфляційні хвилювання
08:59 29.02.2024 |
Ціни на золото на азіатських торгах у четвер трималися у вузькому діапазоні, а трейдери залишалися осторонь в очікуванні ключових даних щодо інфляції в США, які, як очікується, вплинуть на траєкторію відсоткових ставок.
На жовтий метал також чинили тиск вчорашні коментарі представників Федеральної резервної системи про те, що банку необхідно зробити більше роботи для зниження інфляції. Це послідувало за хором чиновників, які заявили, що ФРС не поспішає розпочинати зниження відсоткових ставок достроково.
Побоювання з приводу більш високих відсоткових ставок протягом тривалого часу утримували торгівлю золотом у торговому діапазоні від $2000 до $2050 за унцію майже протягом двох місяців, оскільки трейдери утримувалися потенційно більш високих альтернативних витрат інвестування в жовтий метал.
О 06:38 EET спотове золото стабілізувалося на рівні $2035,26 за унцію, тоді як ф'ючерси на золото з терміном дії, що закінчується у квітні, залишаються на рівні $2043,45 за унцію.
Тепер увага зосереджена виключно на даних за індексом цін PCE - ключовим показником інфляції ФРС, який має бути опублікований сьогодні.
Очікується, що ці дані ще раз підтвердять, що інфляція в США в січні залишалася стабільною, особливо після вищих, ніж очікувалося, показників споживчої інфляції за місяць.
Дані також з'явилися після того, як представники ФРС Джон Вільямс та Рафаель Бостік заявили, що центральному банку необхідно докласти більше зусиль для боротьби з інфляцією, щоб досягти цільового показника банку 2%.
Їхні коментарі, які пролунали після багатьох подібних попереджень з боку інших чиновників, викликають ще більше сумнівів в очікуваннях того, що ФРС почне знижувати ставки на початку 2024 року.
Хоча трейдери все ще оцінюють можливість зниження ставок у червні в 52,6%, вони поступово збільшують ставки на те, що ФРС також зможе утримувати ставки і тоді, згідно з даними CME Fedwatch tool.
Вищі ставки протягом тривалого часу, ймовірно, підтримуватимуть оптимістичний курс долара та передвіщатимуть посилення тиску на золото та інші дорогоцінні метали.
Ф'ючерси на платину зросли на 0,5% до $888,40 за унцію, а ф'ючерси на срібло зросли на 0,3% до $22,705 за унцію. Проте втрати обох металів за лютий становили від 2% до 5%, тоді як золото мало завершити місяць без змін.
Серед промислових металів ціни на мідь у четвер перебували у вузькому діапазоні, при цьому основна увага була приділена ключовим економічним показникам провідного імпортера, Китаю.
Ф'ючерси на мідь із терміном погашення у березні зросли на 0,4% до $3,8540 за фунт і мали втратити 1,3% у лютому, перервавши тримісячну серію перемог.
Основна увага була зосереджена на майбутніх показниках індексу менеджерів із закупівель у Китаї, щоб отримати більше економічних сигналів про найбільшого у світі імпортера міді.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|«Опція закриття кордону не згадувалася». Торгпред України – про переговори з Польщею
|Туск: Польща обговорює з Україною тимчасове закриття кордону для руху товарів
|Закон про корпуправління держкомпаніями запроваджує новий інструмент - листи очікувань власника - заступник міністра економіки
|Європарламент проголосував за виділення 50 млрд євро Україні
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Столичний навчальний центр Experts Club разом з Art Gallery Universe відкрив програму арт-терапії для постраждалих від ПТСР
У РУБРИЦІ
|Ставки за депозитами у березні можуть зрости до 17% річних - експерт
|Ціни на золото рухаються незначно через передінфляційні хвилювання
|Азіатські акції падають перед сигналами щодо інфляції в США; Китай відновлюється
|Долар готується до даних щодо інфляції в США, єна зростає на коментарях Банку Японії
|Індекси Волл-стріт знизилися напередодні публікації даних щодо інфляції
|Борги держави перед банками з компенсації процентних ставок за програмою «Доступні кредити 5-7-9» продовжують накопичуватися
|Страховики України дедалі активніше пропонують захист від воєнних ризиків громадянам і підприємствам - огляд
Бізнес
|Китайські розробники винайшли DVD-диск, який здатен вмістити неймовірну кількість контенту - 220 000 фільмів
|Автоконцерн Stellantis купив ШІ-сервіс CloudMade з українською командою розробників
|Google поступово замінює Assistant на Gemini на Android-пристроях
|NVIDIA випускає графічні процесори для ноутбуків RTX 500 і 1000 покоління Ada для штучного інтелекту на ходу
|В Google Docs додали функцію рукописних приміток
|HONOR Magic6 Pro побив 3 рекорди на DxOMark
|Нова фарба для літаків допоможе зменшити викиди вуглекислого газу