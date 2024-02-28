Ціни на золото знизилися, оскільки побоювання щодо процентних ставок утримують трейдерів осторонь

Ціни на золото в середу коливалися в діапазоні від флета до мінімуму, продовжуючи недавній період стриманих показників, оскільки занепокоєння щодо більш високих та тривалих процентних ставок у США зберігається напередодні ключових економічних показників.

Жовтий метал залишався в межах торгівельного діапазону від 2000 до 2050 доларів, встановленого минулого місяця, оскільки будь-який потенціал зростання золота був значною мірою обмежений серією попереджень Федеральної резервної системи про те, що банк не поспішає розпочинати зниження ставок на початку 2024 року. Долар, який залишався поблизу тримісячного максимуму, також чинив тиск на ціни на золото.

Тим не менш, ціни на золото також залишалися стійкими вище за ключовий рівень підтримки в 2000 доларів за унцію, вказуючи на те, що побоювання з приводу глобального економічного спаду та геополітичної напруженості в Росії та на Близькому Сході підживлюють деякий попит на безпечну гавань.

Спотове золото о 05:20 EET стабілізувалося на рівні $2030,69 за унцію, у той час як ф'ючерси на золото з поточним терміном дії у квітні впали на 0,2% до $2039,45 за унцію.

Ринки тепер чекали на ключові показники інфляції та економічного зростання, щоб отримати більше торгових сигналів.

Дані за індексом цін PCE (індикатор інфляції, якому віддається перевага ФРС) будуть опубліковані в четвер і, як очікується, покажуть, що інфляція в січні залишалася стабільною. Такий сценарій дає ФРС додатковий стимул більш тривалого збереження відсоткові ставки високому рівні.

Декілька представників ФРС також попередили цього тижня, що стійка інфляція не дозволить ФРС знизити відсоткові ставки на початку 2024 року.

До публікації даних щодо інфляції, друге читання з ВВП за четвертий квартал має відбутися в середу і, як очікується, покаже деяке уповільнення економічного зростання.

Але очікується, що економіка США, як і раніше, значно випереджатиме своїх конкурентів з розвиненого світу, що дасть ФРС достатній запас можливостей для збереження високих ставок протягом тривалого часу.

Вищі ставки віщують посилення тиску на золото, оскільки вони збільшують альтернативні витрати купівлі злитків. Інші дорогоцінні метали також відступили: ф'ючерси на платину впали на 0,5% до 892,05 дол. за унцію, а ф'ючерси на срібло впали на 0,7% до 22,602 дол. за унцію в середу.

Серед промислових металів ф'ючерси на мідь, термін дії яких спливає у березні, впали на 0,4% до $3,8390 за фунт.

В останні тижні червоний метал різко виріс на тлі оптимізму щодо додаткових заходів стимулювання з боку провідного імпортера, Китаю.

Але це ралі буде перевірено в п'ятницю з публікацією даних щодо індексу менеджерів із закупівель у країні, які, як очікується, дадуть більше інформації про стан ділової активності в лютому.

Показання за січень показали незначне покращення ситуації в економіці.