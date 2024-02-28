Азіатські акції знизилися, оскільки занепокоєння щодо процентних ставок зберігається; Японія падає з рекордних максимумів

Більшість азіатських акцій у середу трималися у вузькому діапазоні на тлі постійної обережності щодо тривалого періоду високих ставок у США, а японські індекси відкотилися від рекордних максимумів на тлі охолодження ралі, спричиненого розвитком технологій.

Регіональні ринки слідують за Волл-стріт, оскільки обережність напередодні ключових даних щодо індексу цін PCE - ключового показника інфляції для Федеральної резервної системи - як і раніше, значною мірою зберігалася.

Дані будуть опубліковані в четвер на тлі неодноразових попереджень представників ФРС про те, що стійка інфляція утримуватиме ставки на високому рівні довше. Ф'ючерси на американські акції під час азіатської торгівлі були помірно негативними.

Вищі відсоткові ставки у довгостроковій перспективі обіцяють більший тиск на азіатські акції у короткостроковій перспективі.

Японський Nikkei 225 у середу впав на 0,3%, тоді як ширший TOPIX втратив 0,3%, оскільки обидва індекси відступили від рекордних максимумів, досягнутих на попередній сесії.

Інвестори фіксують недавній прибуток, послабивши схильність до ризику в усьому світі, тоді як нещодавні, вищі, ніж очікувалося, дані щодо інфляції в Японії спровокували зростання спекуляцій щодо Банку Японії.

Стійка інфляція може підштовхнути Банк Японії до підвищення процентних ставок вже у квітні, що покладе край ультра-голубиному режиму низьких процентних ставок, яким користувалися японські ринки протягом майже десятиліття.

Китайські індекси Shanghai Shenzhen CSI 300 і Shanghai Composite стримали раннє зростання і торгувалися в діапазоні від нуля до мінімуму на тлі занепокоєння з приводу потерпаючого ринку нерухомості країни.

Забудовнику Country Garden Holdings, який перебував у важкому становищі, було пред'явлено клопотання про ліквідацію в суді Гонконгу через його нездатність погасити кредит у розмірі 1,6 мільярда гонконгських доларів (200 мільйонів доларів США).

Петиція, перше слухання якої призначено на середину травня, ставить Country Garden прямо в центр кризи нерухомості, що поглиблюється в Китаї, оскільки цей сектор бореться з погіршенням продажів і ширшою втратою довіри серед китайських споживачів.

Втрати у сфері нерухомості та акцій на материку призвели до зниження індексу Hang Seng у Гонконгу на 0,5%.

На азіатських ринках загалом було тихо, оскільки відсоткові ставки США обмежували будь-які великі покупки.

Австралійський індекс ASX 200 не змінився, оскільки дані показали, що інфляція індексу споживчих цін (ІСЦ) у січні залишалася стабільною порівняно з попереднім місяцем. Але значення, поряд з базовою інфляцією, як і раніше, залишається значно вищим за цільовий діапазон Резервного банку, що віщує незначні зміни в «яструбиних» перспективах банку.

Ф'ючерси на індійський індекс Nifty 50 показали помірно позитивне відкриття, при цьому акції важковагових технологічних компаній трохи зростатимуть порівняно з американськими аналогами.

Південнокорейський індекс KOSPI показав один із найкращих показників за день, піднявшись на 0,6%, відновившись після двох днів поспіль втрат.