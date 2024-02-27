Азіатські акції знижуються, Nikkei коливається, оскільки стійка інфляція посилює нервозність Банку Японії

Більшість азіатських акцій впали у вівторок, оскільки зберігалася обережність перед низкою ключових економічних показників цього тижня, при цьому японський індекс Nikkei 225 впав з рекордних максимумів після трохи сильнішого, ніж очікувалося, показника інфляції.

Регіональні ринки сприйняли слабкі сигнали після закриття торгів на Волл-стріт, оскільки зоряне ралі, що підживлюється технологіями, тепер, схоже, починає остигати. Американські ф'ючерси на азійських торгах у вівторок були приглушеними.

Японський індекс Nikkei 225 торгувався трохи нижче, різко відступивши від рекордних максимумів, досягнутих раніше того ж дня, оскільки дані щодо індексу споживчих цін за січень впали трохи менше, ніж очікувалося.

Хоча показники все ще покращилися порівняно з попереднім місяцем, вони враховують побоювання, що Банк Японії матиме більше стимулів для припинення контролю над кривою прибутковості та політики негативних процентних ставок вже у квітні.

Ультра-голубина політика Банку Японії була ключовою точкою підтримки японських ринків у минулому році, оскільки зростання відсоткових ставок в іншому світі та послаблення єни призвели до того, що іноземні інвестори попрямували до місцевих акцій.

Але різкий стрибок вартості робить японські акції особливо вразливими для будь-яких поганих новин. Економіка Японії також переживає несподівану рецесію.

Проте ширший індекс TOPIX зріс на 0,7% і досяг рекордного рівня.

Азіатські ринки загалом відступили перед низкою ключових показників інфляції та ділової активності цього тижня. Австралійський індекс ASX 200 впав на 0,3%, при цьому основна увага була приділена щомісячним показникам інфляції за січень, які будуть опубліковані в середу.

Південнокорейський індекс KOSPI впав на 0,5%, продовживши втрати другу сесію поспіль, оскільки інвестори фіксували прибуток в акціях важковагових технологічних компаній.

Ф'ючерси на індійський індекс Nifty 50 вказували на помірно слабке відкриття, як і його азіатські аналоги, оскільки індекс також продемонстрував розширену фіксацію прибутку після досягнення рекордних максимумів минулого тижня.

Більш широкі настрої також були пригнічені очікуванням прийдешніх даних щодо індексу цін PCE у США. Дані показники є Ключовим показником інфляції Федеральної резервної системи, і багато хто очікує, що вони враховуватимуться в прогнозах ставок у США, які були ключовим моментом розбіжностей на азіатських ринках.

Китайські індекси Shanghai Shenzhen CSI 300 та Shanghai Composite у вівторок рухалися в діапазоні від флета до мінімуму, залишаючись настороженими після того, як на попередній сесії перервали восьмисесійне ралі.

Втрати в акціях материкового Китаю та технологічних компаній також призвели до зниження індексу Hang Seng у Гонконгу на 1%.

У той час як додаткові заходи стимулювання з боку Пекіна допомогли китайським ринкам відновитися після багаторічних мінімумів, ринки тепер очікують на ознаки фактичного поліпшення ситуації в економіці.

Дані за індексом менеджерів із закупівель за лютий будуть опубліковані пізніше цього тижня і, як очікується, дадуть чіткіші сигнали про стан найбільшої економіку Азії.