Ціни на золото коливаються, оскільки побоювання щодо процентних ставок зберігаються і очікуються сигнали інфляції

Ціни на золото знизилися на азіатських торгах у понеділок, залишаючись у межах недавнього торговельного діапазону, оскільки занепокоєння щодо більш високих та тривалих ставок у США зросло в очікуванні ключових економічних показників.

Жовтий метал не зміг досягти суттєвого зростання цін в останні тижні, оскільки низка представників Федеральної резервної системи попередили, що банк не поспішає знижувати відсоткові ставки.

Ознаки стійкої інфляції у США та стійкості ринку праці підкріпили цю думку, оскільки трейдери тепер поступово оцінюють ймовірність зниження ставок у травні та червні.

Проте певний попит на золото як безпечну гавань допоміг обмежити втрати жовтого металу. Ознаки рецесії в Японії та Великобританії у поєднанні з геополітичними потрясіннями на Близькому Сході сприяли зростанню попиту на безпечні притулки.

О 06:52 EET спотове золото впало на 0,2% до 2032,32 дол.

Тепер основна увага була зосереджена на даних щодо індексу цін PCE у США - кращому індикаторі інфляції ФРС - які мають бути опубліковані пізніше цього тижня. Очікується, що дані дадуть більше сигналів про інфляцію в США після серії незадовільних показників за грудень та січень.

Деякі представники ФРС також виступлять пізніше цього тижня і, як очікується, значною мірою підтвердять прогноз банку підвищення процентних ставок на більш тривалий термін на тлі побоювань з приводу високої інфляції.

Крім даних PCE, цього тижня також має відбутися друге читання з валового внутрішнього продукту за четвертий квартал, яке, як очікується, покаже деяке уповільнення економічного зростання США. Але не настільки, щоб гарантувати дострокове зниження відсоткових ставок.

Вищі відсоткові ставки протягом тривалого часу не обіцяють нічого хорошого для цін на золото, оскільки вони збільшують альтернативну вартість інвестицій у жовтий метал.

Інші дорогоцінні метали також відступили від цієї ідеї. Ф'ючерси на платину з терміном дії, що закінчується, у квітні впали на 0,7% до $901,35 за унцію, а ф'ючерси на срібло з терміном дії, що закінчується, у травні впали на 0,5% до $23,078 за унцію.

Серед промислових металів ціни на мідь трохи знизилися в понеділок, відступивши від недавнього зростання, оскільки ринки очікують на нові ключові економічні сигнали з Китаю.

Ф'ючерси на мідь, термін дії яких спливає у травні, впали на 0,2% до $3,8760 за фунт.

Цього тижня основна увага буде приділена даними індексу менеджерів із закупівель Китаю, провідного імпортера міді, які, як очікується, дадуть більше сигналів щодо потенційного відновлення економіки в країні.

У повідомленнях китайських ЗМІ були деякі позитивні сигнали. Президент Китаю Сі Цзіньпін у своєму недавньому зверненні наголосив на важливості логістики та ланцюжків поставок для китайської економіки, а також просував новий раунд оновлення обладнання в країні, який може допомогти збільшити промислову та фабричну активність.