Азіатські акції падають, оскільки ралі у сфері високих технологій остигає; Японія підкорює нові вершини

Більшість азіатських акцій впали в понеділок, оскільки постійні побоювання щодо більш високих процентних ставок на більш тривалий термін викликали деяку фіксацію прибутку в акціях технологічних компаній, тоді як японські ринки досягли нових рекордних піків напередодні ключових даних щодо інфляції.

Акції технологічних компаній постраждали від значної фіксації прибутку після сильного ралі минулого тижня, оскільки оптимізм щодо штучного інтелекту, схоже, пішов на спад. Стримана сесія на Волл-стріт у п'ятницю також дала середні сигнали: ф'ючерси на акції США в понеділок практично не рухалися після досягнення рекордних максимумів.

Очікування низки ключових економічних показників цього тижня, особливо нових сигналів щодо інфляції та відсоткових ставок у США, також значною мірою стримувало схильність до ризику.

Китайські індекси Shanghai Shenzhen CSI 300 і SSEC впали на 0,6% і 0,5% відповідно, відступивши від двох- та тримісячних максимумів, оскільки нещодавнє відновлення, схоже, зникло.

Гонконгський індекс Hang Seng впав на 0,6%, також відступивши майже від тримісячного максимуму.

Пекін розгорнув ряд заходів монетарного стимулювання, а також посилив своє регулювання на фондових ринках, щоб допомогти зміцнити довіру інвесторів. Цей крок дав деякі результати: базові індекси Китаю різко зросли з багаторічних мінімумів упродовж більшої частини лютого.

Але цього тижня китайські ринки зіткнуться з новим випробуванням: дані щодо ключових індексів менеджерів із закупівель за лютий будуть опубліковані в п'ятницю. Очікується, що дані дадуть більше сигналів про економічне відновлення в найбільшій економіці Азії.

Азіатські акції загалом упали, оскільки ралі у сфері високих технологій сповільнилося. Південнокорейський індекс KOSPI втратив 0,5%, а австралійський індекс ASX 200 торгувався у бічному тренді.

Ф'ючерси на індійський індекс Nifty 50 вказували на помірно слабке відкриття, хоч індекс залишався в зоні видимості рекордних максимумів, досягнутих на попередній сесії.

Японські акції в понеділок були ключовими лідерами в Азії, продовжуючи нещодавнє зростання і досягнувши рекордних максимумів.

Індекс Nikkei 225 виріс на цілих 0,7% до рекордного максимуму в 49 420,0 пунктів, тоді як ширший індекс TOPIX додав 0,8% і досяг рекордного максимуму в 2 686,27 пункту.

Зростання в Японії містило деякі елементи наздоганяючої торгівлі після закриття місцевих ринків на довгі вихідні. Але зростання понеділка також стало продовженням тривалого ралі японських акцій, викликаного зростанням ШІ в акціях місцевих технологічних компаній та виробників чіпів, а також очікуваннями того, що Банк Японії ще довго залишатиметься ультра-голубиним.

Очікується, що дані щодо інфляції індексу споживчих цін, які будуть опубліковані у вівторок, покажуть, що інфляція знаходиться в межах річного цільового показника Банку Японії у 2%, що дає центральному банку ще менше стимулів для агресивного посилення політики.