Ціни на золото залишаються в діапазоні, оскільки ставки на скоре зниження ставок слабшають

Ціни на золото трохи змінилися на азіатських торгах у п'ятницю і залишилися в межах нещодавно встановленого торгового діапазону на тлі впевненості, що Федеральна резервна система не знижуватиме процентні ставки на початку 2024 року.

Хоча цього тижня жовтий метал йшов до деякого зростання, переважно це було відновлення після різких втрат, які спостерігалися за останні два тижні. Занепокоєння щодо більш високих процентних ставок на більш тривалий термін продовжувало обмежувати якийсь значний потенціал зростання цін на золото, так само як і відносна сила долара та прибутковість казначейських облігацій.

О 07:15 EET спотове золото зросло на 0,1% до $2025,80 за унцію, а ф'ючерси на золото з терміном дії у квітні зросли на 0,2% до $2035,15 за унцію . Обидва інструменти мають додати близько 0,7% цього тижня після втрати цілих 4% за останні два тижні.

Ціни на зливки також залишалися у торговому діапазоні від 2000 до 2050 доларів за унцію, що спостерігався протягом більшої частини 2024 року.

Перспективи золота залишалися похмурими, оскільки низка сигналів змусила ринки продовжувати оцінювати раннє зниження ставок ФРС.

Керуючий ФРС Крістофер Уоллер заявив, що банк не поспішає знижувати відсоткові ставки достроково з огляду на те, що інфляція залишається стійкою. Його коментарі пролунали після того, як кілька інших чиновників ФРС цього тижня висловили аналогічні сигнали, як і протокол засідання ФРС наприкінці січня.

Дані з ринку праці в четвер показали, що щотижневі заявки на допомогу по безробіттю несподівано знизилися, що вказує на стійкість ринку, що зберігається, що також дає ФРС додатковий стимул для підтримки високих ставок.

CME Fedwatch tool тепер показав, що ринки майже повністю відкидають ймовірність зниження ставки у травні, тоді як шанси на збереження ставки у червні підскочили до 38,6% з 28,7%, що спостерігалися днем раніше.

Трейдери також знизили ймовірність зниження ставки у червні до 49,7% з 53,6%, тоді як аналітики Goldman Sachs заявили, що більше не очікують зниження ставки у травні.

Перспектива вищих ставок на тривалий термін чинить більший тиск ціни на золото, враховуючи, що вищі ставки збільшують альтернативні витрати купівлі злитків.

Тим не менш, цього тижня золото показало кращі результати, ніж його аналоги з дорогоцінних металів. Ф'ючерси на платину стабілізувалися на рівні $906,50 за унцію і знизилися на 0,8% цього тижня, тоді як ф'ючерси на срібло впали на 0,3% до $22,707 за унцію і знизилися на 3,2% цього тижня.

Серед промислових металів, ф'ючерси на мідь, термін дії яких спливає у березні, впали на 0,2% до $3,8855 за фунт.

Але цього тижня вони виросли на 1,3%, це їх другий тиждень поспіль, на тлі деяких надій, що провідний імпортер, Китай, прикрасить відновлення економіки, що сповільнюється.

Цього тижня Пекін оголосив про низку заходів економічної підтримки, тоді як офіційні дані також показали збільшення видатків та поїздок під час місячного Нового року.