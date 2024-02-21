Долар слідує за зниженням світової прибутковості

У середу долар різко впав, наслідуючи глобальне зниження прибутковості облігацій, тоді як фунт стерлінгів щосили намагався зберегти зростання після «голубиних» коментарів голови Банку Англії (BoE) Ендрю Бейлі з приводу прогнозу процентної ставки центрального банку.

Долар впав нижче 150 єн на початку азіатських торгів і востаннє коштував 149,93 єни, даючи японській валюті деякий перепочинок, який на попередніх сесіях знаходився поблизу тримісячного мінімуму.

У минулому трейдери розглядали рівень 150 як лінію на піску, яка може спровокувати валютну інтервенцію з боку японської влади, як це сталося наприкінці 2022 року.

Зниження курсу долара відбулося на тлі падіння прибутковості казначейських облігацій США разом із світовими аналогами.

Це сталося після слабших, ніж очікувалося, даними щодо інфляції в Канаді і зростанням заробітної плати в єврозоні - все це призвело до падіння прибутковості внутрішніх облігацій, оскільки посилило очікування зниження ставок світовими центральними банками цього року.

Канадський долар востаннє перебував на позначці 1,3525 за долар США, тоді як євро зріс на 0,03% до $1,0809.

Індекс долара США стабілізувався на позначці 104,05.

«Цікаво, що порядок і масштаби політичних кроків, які маються на увазі ринковими ставками, схоже, мають лише невиразну кореляцію з рівнями економічної активності в кожній з економік G10», - сказала Джейн Фоулі, старший валютний стратег Rabobank.

"Очевидно, що процес визначення термінів і темпів політики центрального банку цього року ще доведеться пройти".

Тим не менш, Федеральна резервна система залишається королем центральних банків, і протокол її останнього засідання з політики, який має вийти пізніше в середу, внесе додаткову ясність щодо перспектив ставок у США.

"Основний висновок протоколу FOMC має полягати в тому, що (поки що) не час ініціювати зниження ставок", - сказав Вішну Варатан, головний економіст по Азії за межами Японії в Mizuho Bank.

«У кращому випадку це буде непереконливо, оскільки застереження щодо залежності від даних набувають все більшого значення. У гіршому - неактуально, враховуючи фактичну високу інфляцію та добрі дані щодо зайнятості.

«У будь-якому випадку це обмежить рух бетів».

Трейдери зараз оцінюють пом'якшення політики ФРС цього року приблизно на 90 базисних пунктів.

Фунт виріс на 0,02% до $1,2622, торкнувшись тижневого максимуму в $1,2668 на попередній сесії, в основному через загальну слабкість долара.

Голова Банку Англії Бейлі заявив у вівторок, що його влаштовують бети інвесторів на зниження відсоткових ставок цього року, але зазначив ознаки того, що британська економіка відновлюється після падіння в рецесію наприкінці 2023 року.

Це призвело до того, що фунт стерлінгів упав до найнижчого рівня по відношенню до євро приблизно за місяць, а прибутковість британських золотих облігацій упала.

"Бейлі звучав більш миролюбно, ніж раніше, і це дещо чинило тиск на фунт стерлінгів. Нас, як і раніше, влаштовує наш прогноз на серпневий початок циклу пом'якшення Банку Англії", - сказала Керол Конг, валютний стратег у Commonwealth Bank of England. Австралія.

Австралійський долар востаннє зростав на 0,06% до $0,6553, що мало змінилося після того, як внутрішні дані в середу показали, що індекс цін на заробітну плату в країні зріс на 0,9% у грудневому кварталі, що відповідає прогнозам ринку.

Новозеландський долар подорожчав на 0,02% - до $0,6167.

Обидві валюти, що часто використовуються як ліквідні посередники для китайського юаня, не змогли отримати істотного зростання на попередній сесії після найбільшого за всю історію Китаю зниження базової ставки за іпотечними кредитами в спробі підтримати ринок нерухомості країни і економіку країни в цілому.

Цей крок не викликав ентузіазму в інвесторів, оскільки експерти заявили, що необхідно зробити більше.

Офшорний юань востаннє був трохи нижчим - 7,2033 за долар.