Долар зміцнився понад 150 єн, оскільки прогнози щодо ставок у США та Японії розходяться

У вівторок єна утримувалася поблизу тримісячного мінімуму по відношенню до долара, оскільки стійка інфляція в США підкріпила аргументи на користь більш високих процентних ставок на тривалий термін (higher-for-longer), контрастуючи з рецесією в Японії та сумнівами ринку щодо скорого виходу зі своєї м'якої політики.

В Азії рішення Китаю за основною процентною ставкою за кредитами (LPR) займає центральне місце, де очікується зниження базової ставки за іпотечними кредитами, щоб підтримати нестійке економічне зростання країни.

Напередодні підсумків торгів курс офшорного юаня трохи знизився до 7,2143 за долар.

Востаннє долар коштував 150,25 єни, вже перевищивши психологічний рівень 150 за долар протягом шести сесій поспіль і викликавши попередження з боку японських чиновників у спробі стабілізувати валюту.

Вищі, ніж очікувалося, дані про ціни виробників і споживчі ціни в США минулого тижня ще більше знизили очікування ринку щодо того, як скоро і наскільки Федеральна резервна система зможе знизити процентні ставки цього року, при цьому ф'ючерси вказують на зниження приблизно на 90 базових пунктів у 2024 році, порівняно з приблизно 160 б.п. наприкінці минулого року.

З іншого боку, економіка Японії, яка несподівано впала в рецесію в останньому кварталі минулого року через мляве споживання та капітальні витрати, спонукала інвесторів переосмислити шанси на короткостроковий вихід Банку Японії (BOJ) з його ультрам'яка грошово-кредитна політика.

"На даний момент дані, що надходять з Японії, говорять нам, що все не так райдужно, як те, що Банк Японії хотів би бачити, щоб почати відходити від негативних процентних ставок", - сказав Родріго Катріл, старший валютний стратег Національного банку Австралії.

На ширшому ринку, долар піднявся, хоча його рух був значною мірою стриманим через святкування у понеділок у США Дня президентів.

Відносно долара євро впав на 0,09% до $1,0770, а фунт стерлінгів упав на 0,06% до $1,2588.

Новозеландський долар подешевшав на 0,11% до $0,6143.

«Ми все ще певною мірою застрягли в цих діапазонах і чекаємо на більш значущі або суттєві дані, які повернуть нас у той чи інший бік», - сказав Катріл з NAB. «Тому дані, що надходять із США, залишаються першорядними».

На ринку облігацій прибутковість казначейських облігацій США зросла у відповідь на дані щодо інфляції минулого тижня та перегляд очікувань ФРС.

Базова прибутковість 10-річних облігацій зросла приблизно на 2 б.п. до 4,3166%, тоді як доходність дворічних облігацій стабілізувалася на рівні 4,6565%.

Індекс долара, який вимірює курс долара США по відношенню до основних валют-аналогів, зріс на 0,03% до 104,33.

Внизу австралійський долар упав на 0,14% до $0,6531.

Протокол лютневого засідання Резервного банку Австралії, опублікований у вівторок, показав, що політики розглядали можливість підвищення ставок ще на чверть пункту, але вирішили залишити їх на колишньому рівні з огляду на прогрес, досягнутий в галузі інфляції, а ринок праці слабшає швидше, ніж очікувалося.