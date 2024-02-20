Долар стабільний, оскільки стійка інфляція знижує очікування на зниження ставок

У понеділок долар залишався стабільним після того, як минулого тижня дані, які показали, що інфляція в США залишається стабільною, поставили під сумнів те, коли Федеральна резервна система почне цикл пом'якшення, тоді як єна залишалася закріпленою поблизу психологічно ключового рівня в 150 за долар.

За останні кілька днів єна коливалася близько рівня в 150, що спонукало чиновників прокоментувати рух валюти і змусило ринки бути готовими до можливого втручання японської влади.

На початку торгів у понеділок єна зміцнилася на 0,20% до 149,94 за долар, але залишається нижчою на 6% за рік, у той час як по відношенню до євро єна коливалася в районі тримісячного мінімуму 161,925.

Чиновники Міністерства фінансів «зробили перший крок на шляху ескалації інтервенцій, застерігаючи проти швидких дій та погрожуючи діями навіть за межами свого часового поясу», - сказав Марк Чандлер, головний ринковий стратег Bannockburn Global Forex.

Чендлер сказав, що на графіках мало що може перешкодити тестуванню торішнього мінімуму 152 долари за долар.

Ринки США закриті у понеділок через свято Дня президентів, і обсяги, ймовірно, будуть низькими протягом дня.

Індекс долара, який вимірює курс валюти США до шести основних конкурентів, почав тиждень зниженням на 0,058% до 104,14 після п'яти тижнів зростання поспіль. У цьому році індекс піднявся на 3%.

Дані минулого тижня показали, що в січні як ціни виробників, так і споживчі ціни в США зросли більше, ніж очікувалося, при цьому очевидна стійкість інфляції підвищує можливість відстрочення початку зниження ставок ФРС.

Трейдери тепер роблять ставку на те, що червень стане відправною точкою циклу пом'якшення порівняно з березнем на початку року, показав CME FedWatcg tool.

Ринки також зменшили очікування зниження ставок цього року на дві чверті пункту, що означає пом'якшення менш ніж на 100 базисних пунктів, порівняно зі зниженням на 150 базисних пунктів, що очікується на початку року.

Стратеги Citi заявили, що дані минулого тижня підтвердили, що м'яку посадку економіки не було досягнуто, і "переконали нас у тому, що її не станеться". Зниження роздрібних продажів і зростання кількості звернень за допомогою з безробіття вказують на ослаблення економіки, йдеться в замітці.

"А більш висока інфляція ще більше ускладнює реагування ФРС зниженням ставок, що ще більше підвищує ймовірність рецесії".

Увага інвесторів цього тижня буде зосереджена на протоколі засідання ФРС за минулий місяць, який планується опублікувати у середу. Цього тижня також мають виступити кілька представників ФРС, зокрема Крістофер Уоллер та Рафаель Бостік.

Крістофер Вонг, валютний стратег OCBC, сказав, що основна частина яструбиного коригування на ринку, можливо, вже відбулася, і очікує на консолідацію долара за відсутності нових каталізаторів.

Євро виріс на 0,12% до $1,0787, тоді як фунт стерлінгів востаннє торгувався на рівні $1,2624, піднявшись на 0,21% за день.

Фунт піднявся в п'ятницю після того, як дані показали, що роздрібні продажі у Великій Британії в січні зростали найшвидшими темпами майже за три роки, хоча це мало вплинуло на очікування щодо перспектив грошово-кредитної політики Банку Англії.

Ринки, як і раніше, очікують зменшення ставок Банку Англії на 64 базисних пункти цього року.

Австралійський долар зріс на 0,29% до $0,655, а новозеландський долар подорожчав на 0,34% до $0,614.