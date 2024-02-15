Ціни на золото призупиняють втрати, але залишаються нижчими за $2000 через проблеми з процентними ставками

Ціни на золото трохи змінилися на азіатських торгах у четвер, залишаючись нижчими за ключові рівні підтримки, оскільки перспектива утримання високих відсоткових ставок у США продовжує знижувати привабливість жовтого металу.

Ціни на зливки отримали деяке полегшення від невеликих втрат долара, який консолідувався під час нічних торгів після досягнення трьохмісячних максимумів на початку цього тижня. Тепер долар, ймовірно, побачить ще більше зростання в короткостроковій перспективі, оскільки трейдери почали ще більше знижувати очікування скорого зниження ставок Федеральною резервною системою.

Багато представників ФРС також попередили, що центральний банк збереже ставки на вищому рівні, якщо інфляція залишиться стійкою - сценарій, який не обіцяє нічого доброго для золота. Вищі ставки збільшують альтернативну вартість інвестицій у зливки.

Спотове золото залишається на рівні $1992,27 за унцію, тоді як ф'ючерси на золото з терміном дії, що закінчується, у квітні трохи впали до $2003,70 за унцію. Обидва інструменти залишилися на двомісячних мінімумах і були близькими до тестування рівнів підтримки близько $1970 і $1980 за унцію.

CME Fedwatch tool показав, що трейдери поступово відмовляються від очікувань зниження ставок у травні та червні на тлі зростаючої невизначеності щодо того, коли ФРС почне знижувати відсоткові ставки.

Хоча центральний банк дав зрозуміти, що зрештою знизить процентні ставки цього року, він дав мало інформації про потенційні терміни та масштаби зниження. Досі ФРС сигналізувала про те, що підхід до ставок в основному ґрунтується на даних, а останні дані мало вказують на те, що зниження ставок відбудеться найближчим часом.

Дані щодо роздрібних продажів у США та заявок на допомогу з безробіття, які будуть опубліковані сьогодні, зараз перебувають у центрі уваги, оскільки вони дають більше інформації про найбільшу економіку світу. Очікується, що дані щодо інфляції індексу цін виробників за січень, які будуть опубліковані у п'ятницю, також дадуть більше інформації про динаміку інфляції.

Ще кілька представників ФРС, у тому числі Крістофер Уоллер та Мері Дейлі, збираються виступити найближчими днями, запропонувавши додаткові репліки щодо грошово-кредитної політики.

Різке зростання відсоткових ставок у США обмежило якийсь значний приріст золота за останні два роки, навіть незважаючи на те, що погіршення економічних умов у решті світу стимулювало певний попит на безпечні притулки. Очікується, що ця тенденція збережеться найближчим часом.

Щодо промислових металів, ціни на мідь у четвер майже не змінилися і налаштовані на стримані тижневі результати, оскільки безліч слабких економічних показників з усього світу затьмарили перспективи червоного металу.

Ф'ючерси на мідь із закінченням терміну дії в березні зросли на 0,1% до $3,7067 за фунт, зазнавши деякого полегшення, оскільки долар відступив від тримісячних піків.

Однак слабкі показники ВВП Японії та єврозони зберігали значною мірою побоювання щодо уповільнення економічного зростання, оскільки трейдери побоювалися перспективи зниження попиту на мідь цього року.