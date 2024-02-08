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Ціни на золото стримані в очікуванні нових сигналів за процентними ставками
08:38 08.02.2024 |
Ціни на золото в четвер трохи знизилися, не отримавши особливої підтримки з боку падіння долара та прибутковості, оскільки ринки залишалися у напрузі через перспективу високих процентних ставок у США на більш тривалий термін.
Але жовтий метал в основному залишався в торговому діапазоні $2000 і $2050, встановленому минулого тижня, і тепер трейдери чекають на нові сигнали про динаміку процентних ставок.
Ціни на золото впали в рамках моделі очікування після того, як хороші економічні дані США та хор яструбиних коментарів Федеральної резервної системи показали, що ринки значною мірою переоцінили очікування скорого зниження відсоткових ставок цього року.
Оскільки тепер очікується, що центральний банк почне знижувати ставки лише з червня 2024 року, короткострокові перспективи золота лишаються туманними. Стрибок долара до тримісячного максимуму також чинив тиск на ціни на зливки, хоча цього тижня долар пережив сильну дозу консолідації.
Спотове золото о 07:13 EET впало на 0,1% до $2032,61 за унцію, а ф'ючерси на золото з терміном дії, що закінчується, у квітні впали на 0,2% до $2047,55 за унцію до 00:13 за східним часом.
Вищі відсоткові ставки зменшують привабливість золота, збільшуючи альтернативну вартість інвестицій у жовтий метал.
Аналітики Goldman Sachs у нещодавній замітці написали, що, хоча перспектива подальшого зниження ставок у США є деякою перешкодою для цін на зливки, будь-які великі втрати золота будуть обмежені безліччю факторів.
Аналітики очікують, що фізичний попит на золото залишиться високим завдяки постійним покупкам центральними банками і сталому попиту на ринках, що розвиваються.
Аналітики Goldman Sachs зберегли 12-місячну цільову ціну спотового золота на рівні 2175 доларів за унцію.
Вища геополітична невизначеність, особливо після відхилення угоди про припинення вогню між Ізраїлем і Хамасом цього тижня, також вказала на вищий попит на золото-притулок у короткостроковій перспективі.
Серед промислових металів, ціни на мідь трохи зросли у четвер, але залишилися поблизу тритижневих мінімумів після слабкіших економічних сигналів з боку провідного імпортера, Китаю.
Ф'ючерси на мідь з терміном погашення в березні зросли на 0,4% до $3,7523 за фунт, але виявилися трохи вищими за найнижчий рівень із середини січня.
Дані споживчої інфляції в Китаї за січень виявилися слабшими, ніж очікувалося, тоді як інфляція виробників скорочувалася шістнадцятий місяць поспіль. Індекс споживчих цін також падав найгіршими темпами з кінця 2009 року.
Дані показали, що економіка Китаю все ще бореться з дефляцією на тлі уповільнення зростання, що, у свою чергу, посилило побоювання щодо уповільнення попиту на мідь у Китаї.
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