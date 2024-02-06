Ціни на золото зменшують втрати, оскільки ралі долара припиняється; Очікується підтримка на рівні 2000 доларів

Ціни на золото стабілізувалися у вівторок після різкого падіння минулого тижня, оскільки ралі долара зупинилося, щоб перевести дух, і тепер ринки очікують, що жовтий метал потенційно зможе протестувати ключовий рівень підтримки.

Найближчі перспективи золота, як і раніше, затьмарені постійними побоюваннями щодо більш високих і довгострокових процентних ставок у США, особливо після того, як ринки почали оцінювати можливість того, що Федеральна резервна система збереже ставки незмінними до червня.

Сильні економічні дані США та агресивні коментарі голови Федеральної резервної системи Джерома Пауелла стали ключовими рушіями цієї ідеї, причому обидва фактори викликали різке зниження цін на золото за останні дві сесії.

Долар зріс майже до тримісячного максимуму, тоді як прибутковість казначейських облігацій США також різко зросла на тлі більш високих і довгострокових ставок, що ще більше чинило тиск на золото.

О 07:23 EET спотове золото стабілізувалося на рівні $2026,33 за унцію, тоді як ф'ючерси на золото з терміном дії, що закінчується, у квітні не змінилися на рівні $2042,40 за унцію.

Деякі аналітики заявили, що спотові ціни на золото, швидше за все, найближчими днями досягнуть рівня $2000 за унцію, особливо якщо прогноз відсоткових ставок у США незначно зміниться.

CME Fedwatch tool показав, що трейдери оцінюють можливість того, що ФРС збереже ставки на стабільному рівні в березні, з ймовірністю 83%, і постійно підвищують ставки на аналогічну зміну в травні.

На початку січня золото ненадовго протестувало рівень 2000 доларів за унцію, але ледве не зупинилося, щоб прорватися нижче за підтримку. Будь-який рух нижче 2000 доларів може означати глибші втрати цін на зливки, особливо в умовах більш високих та довгострокових ставок у США.

Очікується, що дані щодо інфляції в США наступного тижня стануть ключовим моментом для цін, а цього тижня також виступатимуть кілька представників ФРС.

Вищі ставки США протягом тривалого часу зменшують привабливість золота, збільшуючи альтернативну вартість інвестицій у жовтий метал.

Серед промислових металів ціни на мідь зросли у вівторок після чотирьох послідовних періодів падіння, оскільки ринки перетравили слабкіші економічні сигнали з Китаю.

Ф'ючерси на мідь, термін дії яких спливає у березні, зросли на 0,5% до $3,7920 за фунт, втративши понад $1 за останні чотири сесії.

На ціни здебільшого вплинула низка слабких показників індексу менеджерів із закупівель з Китаю, який є найбільшим у світі імпортером міді. Дані показали незначне відновлення ділової активності у січні, особливо у ключовому виробничому секторі.

Цього тижня увага буде зосереджена на даних інфляції в Китаї за січень, які будуть опубліковані в четвер. Читання також проводиться за день до тижня Місячного Нового року.