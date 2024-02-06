Азіатські акції падають на тлі проблем із процентними ставками, Китай зміцнюється на покупках суверенних фондів

Більшість азіатських акцій падали у вівторок, оскільки ринки оцінили можливість скорого зниження відсоткових ставок у США та чекали сигналів від кількох регіональних центральних банків, тоді як китайські ринки зросли після того, як звіти показали, що суверенний фонд пообіцяв проводити більше покупок.

Азіатські ринки перейняли слабкість від Волл-стріт, оскільки сильні економічні дані та яструбині коментарі голови Федеральної резервної системи Джерома Пауелла посилили впевненість у тому, що центральний банк утримуватиме процентні ставки на високому рівні довше.

Однак у вівторок ключовою подією стали китайські акції: індекси Shanghai Shenzhen CSI 300 та Shanghai Composite зросли на 2% та 0,9% відповідно. Ці два індекси продовжили відновлення після п'яти- та чотирирічних мінімумів, досягнутих минулого тижня.

Зростання акцій материкового Китаю призвело до того, що індекс Hang Seng у Гонконгу підскочив на 1,9%.

Купівля китайських акцій багато в чому стимулювалася повідомленнями про те, що суверенний фонд Central Huijin Investment Ltd заявив, що продовжуватиме скуповувати більше біржових фондів та підтримувати місцеві фондові ринки.

Заява Central Huijin супроводжувалася заявою китайського регулятора з цінних паперів про те, що він продовжуватиме спрямовувати місцеві фонди на вихід на ринок, що сигналізує про посилення підтримки зруйнованого та знеціненого фондового ринку.

Однак ще невідомо, чи дії вівторка стимулюватимуть стійке відновлення китайських ринків, враховуючи, що фонди, що підтримуються урядом, послідовно намагаються зупинити стале падіння місцевих акцій.

Основні причини краху китайського фондового ринку - побоювання з приводу уповільнення економічного зростання - як і раніше, залишаються в силі. Очікується, що дані щодо інфляції, які будуть опубліковані пізніше цього тижня, покажуть невелике поліпшення в січні, особливо після низки невтішних показників індексу менеджерів із закупівель.

Австралійський індекс ASX 200 впав на 0,6% після того, як Резервний банк Австралії зберіг процентні ставки на стабільному рівні і попередив, що стійка інфляція все ще може спровокувати подальше підвищення ставок у найближчі місяці.

Хоча банк визнав недавнє зниження інфляції, він попередив, що ціновий тиск, як і раніше, занадто великий і що майбутні рішення щодо ставок багато в чому залежатимуть від динаміки інфляції. Банк також розчарував деяких трейдерів, які сподіваються на будь-які сигнали щодо потенційного зниження відсоткових ставок цього року.

Дані роздрібних продажів Австралії за четвертий квартал показали стійкий тиск на споживчі витрати з боку високих процентних ставок та інфляції.

Ф'ючерси на індійський індекс Nifty 50 вказували на дещо слабше відкриття, оскільки місцеві акції зіткнулися з великим ступенем фіксації прибутку від рекордних максимумів. Очікується, що Резервний банк Індії також запропонує невеликі зміни у політиці на своєму засіданні у четвер, тоді як його прогноз щодо інфляції уважно відстежуватиметься.

Ширші азіатські ринки відступили на тлі постійних побоювань щодо більш високих та довгострокових процентних ставок.

Японський індекс Nikkei 225 втратив 0,7%, причому спостерігається деяка фіксація прибутку після того, як у січні індекс зріс до 34-річного максимуму.

Втрати в акціях технологічних компаній призвели до падіння південнокорейського індексу KOSPI на 0,5%, тоді як більшість ринків Південно-Східної Азії коливалися від нуля до нуля.