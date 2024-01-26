Ціни на золото зазнають труднощів перед інфляцією, натякає ФРС; мідний набір для сильного тижня

У п'ятницю ціни на золото трималися у вузькому діапазоні і другий тиждень поспіль перебували в червоній зоні, оскільки очікування нових сигналів за відсотковими ставками в США тримало трейдерів у розгубленості, оскільки зараз у центрі уваги знаходяться ключові дані щодо інфляції та засідання Федеральної резервної системи.

З іншого боку, ціни на мідь були спрямовані на сильне тижневе зростання після того, як провідний імпортер Китаю вжив додаткових заходів стимулювання, що породило надії на те, що попит на червоний метал залишиться високим.

Заходи стимулювання Китаю призвели до деякого покращення апетиту до ризику, що у поєднанні із серією рекордних максимумів на Уолл-стріт ще більше знизило попит на золото.

Зміцнення долара після сильніших, ніж очікувалося, даних щодо валового внутрішнього продукту також чинило тиск на ціни на зливки, утримуючи їх у торговому діапазоні $2000-2050, встановленому минулого тижня.

Спотове золото о 06:46 EET стабілізувалося на рівні $2021,41 за унцію, у той час як ф'ючерси на золото з терміном дії в лютому зросли на 0,2% до $2021,10 за унцію. Обидва інструменти цього тижня впали приблизно на 0,3%.

Тим не менш, більші втрати жовтого металу стримувалися деяким попитом на тиху гавань, оскільки війна між Ізраїлем і Хамасом і зростаючий конфлікт Близького Сходу загострилися.

Ринки тепер чекають нових сигналів щодо грошово-кредитної політики США, починаючи з даних щодо індексу цін PCE - ключового індикатора інфляції ФРС - які мають вийти пізніше у п'ятницю. Очікується, що дані ще раз підтвердять, що інфляція у грудні залишалася стійкою.

Стійка інфляція разом із зростаючими ознаками стійкості економіки США дає ФРС більше можливостей для збереження високих ставок протягом тривалого часу. Очікується, що ця ідея обмежить будь-яке значне зростання цін на золото найближчими місяцями.

Засідання ФРС заплановано на наступний тиждень, і багато хто очікує, що він збереже ставки без змін. На ринках також було помічено, що центральний банк призупинив цінову політику під час свого березневого засідання, що спростувало попередні очікування зниження ставки на 25 базисних пунктів.

Перспективи підвищення відсоткових ставок у США на більш тривалий термін обіцяє погані ціни на золото, враховуючи, що високі ставки підвищують альтернативну вартість інвестицій у жовтий метал.

Ф'ючерси на мідь із терміном погашення в березні впали на 0,2% до $3,8617 за фунт, але мали додати більше 2% цього тижня після досягнення тритижневих максимумів.

Зростання цін на мідь було викликане, головним чином, посиленням монетарного стимулювання в Китаї, найбільшому імпортері, що допомогло придушити побоювання з приводу уповільнення попиту, що насувається.

Але аналітики, як і раніше, сумніваються в тому, яку економічну підтримку нададуть додаткові монетарні стимули, враховуючи, що Китай бореться із серйозним уповільненням споживчих та ділових витрат. Економічний підйом після COVID також не відбувся у 2023 році, через що настрої щодо Китаю залишилися здебільшого негативними.

Тепер основна увага приділяється майбутнім даним за індексом менеджерів із закупівель по країні, які мають вийти наступного тижня, щоб отримати більше інформації про економіку.