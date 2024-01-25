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НБУ вважає реалістичним роловер на ринку ОВДП 140-150% у 2024 р.
Національний банк України розраховує зберегти рівень ролловера на ринку облігацій внутрішньої держпозики (ОВДП) 140-150% у 2024 році, заявив заступник голови НБУ Юрій Гелетій.
"За борговим внутрішнім ринком ми бачимо потенціал, цей потенціал уже було реалізовано минулого року. Залучення склало понад 560 млрд грн, ролловер становив 150%. Цього року ми вважаємо абсолютно реалістичним вийти на схожі показники, тобто ролловер 140-150%", - сказав він на пресконференції в Києві в четвер.
Гелетій зазначив, що валютну ліквідність у банківській системі можна залучати з внутрішнього ринку, але тільки якщо будуть запропоновані відповідні інструменти з відповідним рівнем прибутковості.
За його словами, гривневої ліквідності наразі більш ніж достатньо.
"Ми розуміємо, який був значний обсяг ліквідності банківської системи наприкінці року і буде відбуватися протягом року, тобто з цими коштами потрібно працювати, ну і безумовно перебувати Міністерству фінансів постійно в діалогах із банками", - вважає Гелетій.
Заступник голови НБУ уточнив, що Мінфін уже сам залежно від ситуації визначатиме, які обсяги чистого фінансування необхідно залучати в місячному розрізі. Як приклад він навів залучення 30 млрд грн у січні за обсягу погашення цього місяця 15 млрд грн і наявності в запасі ще одних аукціонів наступного вівторка.
"Простіше кажучи, ліквідність є, і вона зростає. Ми вважаємо, що внутрішній ринок може забезпечити і потребу, яка вже запроєктована, і, можливо, потребу, яка може додатково зрости. Принаймні, в якійсь частині так це точно", - сказав також голова Нацбанку Андрій Пишний.
Він зазначив, що для цього взаємодія між Національним банком та урядом має залишатися на тому ж високому рівні ефективності.
"Також ми дуже сподіваємося, що Національна стратегія доходів, презентована наприкінці минулого року, поступово почне реалізовуватися. І відповідні заходи фіскальної консолідації, які уряд запланував, і покращення адміністрування податків та митних зборів так само даватимуться взнаки, і український бюджет відповідним чином наповнюватиметься", - додав Пишний.
Він наголосив, що Україна не вперше має справу з бюджетом війни, тож потреба у зростанні видатків держбюджету-2024 може виникнути, як це було в четвертому кварталі 2022 року та наприкінці 2023-го.
"Кожного разу ми знаходили відповідні рішення і виходили із ситуації", - нагадав голова НБУ, вказавши на спільне з урядом розуміння важливості збереження макрофінансової стабільності.
За його словами, минулого року на ринку ОВДП вдалося залучити 566 млрд грн, і на цей рік плани поки що приблизно такі самі.
Як повідомлялося, Верховна Рада ухвалила державний бюджет на 2024 рік із дефіцитом 1,57 трлн грн, або 20,6% прогнозного ВВП. Доходи держбюджету-2024 визначено в розмірі 1,77 трлн грн (не враховують можливу грантову допомогу), видатки - 3,36 трлн грн за закладеного середньорічного курсу 40,7 грн/$1.
Водночас, за оперативними даними, доходи держбюджету-2023 становили 2,67 трлн грн, з яких грантова допомога - 0,43 трлн грн. Касові видатки держбюджету за минулий рік перевищили 4 трлн грн, а дефіцит становив 1,33 трлн грн за середньорічного курсу близько 36,6 грн/$1.
Нацбанк прогнозує інфляцію на 2024 рік на рівні 8,6%.
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