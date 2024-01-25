Банкіри очікують збереження Нацбанком облікової ставки 15%

Національний банк України (НБУ) залишить облікову ставку на засіданні 25 січня на рівні 15% річних, прогнозують банкіри, опитані агентством "Інтерфакс-Україна".

"Сповільнення інфляції до 5,1% за підсумками 2023 року дає досить широкий простір для пом'якшення монетарної політики НБУ. Але низка ризиків, озвучених під час попереднього засідання комітету з монетарної політики (КМП) його членами, не дає підстав прогнозувати зниження облікової ставки під час першого засідання КМП цього року", - вважає директорка з ринку капіталів державного Сенс Банку Тетяна Попович.

За її словами, хоча 2023 рік видався доволі успішним з економічної точки зору: п'ятикратне скорочення інфляції, зростання ВВП більш як на 5%, непогані показники експорту продовольства через український морський коридор, проте ризики безпеки та ритмічності надходження міжнародної фінансової допомоги залишаються доволі високими.

"На рівнях нижче вони трансформуються в посилення девальваційних та інфляційних очікувань. Наприкінці минулого року цей механізм красномовно продемонструвало рекордне за всю історію сальдо купівлі/продажу іноземної валюти населенням", - зазначила Попович.

Вона зазначила, що хоча попит на інвалюту значно послабився на початку цього року, девальваційні очікування усе-таки залишаються високими, ба більше, одним із негативних чинників також є очікування щодо прискорення інфляції, спричинені ефектом низької бази порівняння.

"НБУ потрібно зберігати достатню привабливість гривневих інструментів заощадження, а значить і облікову ставку. У підсумку я очікую, що під час першого в цьому році засідання більшість членів монетарного комітету проголосують за збереження ставки на рівні 15% річних. Відповідне рішення врешті-решт і буде ухвалено правлінням", - підсумувала Попович.

"Судячи з практики, у січні дуже рідко відбуваються якісь різкі рухи. Я вважаю, що завтра поки що жодного рішення щодо ставок ухвалюватися не буде. Ба більше, мені здається, що навіть змін в операційному дизайні монетарної політики також не варто очікувати", - сказав голова правління Радабанку Андрій Григель.

Він наголосив, що з урахуванням попередніх заяв Нацбанку, простір для зниження облікової ставки у 2024 році існує.

"Я вважаю, що протягом року ставку знизять, найімовірніше, приблизно до 13%. Найімовірніше, це буде двома зниженнями по 1%", - припустив банкір.

Григель дотримується думки, що НБУ не поспішатиме знижувати облікову ставку доти, доки не буде оновлено роботу держпрограми пільгового кредитування "5-7-9", дію якої, як раніше заявляв виконавчий директор Фонду розвитку підприємництва (ФРП) Андрій Гапон, хочуть звузити лише до малого та середнього бізнесу.

"...Мені здається, що найближче зниження буде не раніше квітня", - додав голова правління Радабанку.

Думку колег поділяє і голова правління Альтбанку Надія Воробйова.

"Очікуємо, що Національний банк України продовжить політику з підтримання привабливості національної валюти і залишить без змін облікову ставку, а також ставки за інструментами монетарної політики", - сказала вона в коментарі агентству "Інтерфакс-Україна".