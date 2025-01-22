Ціни на золото досягли 11-тижневого максимуму на тлі попиту на прихісток через митні погрози Трампа

Ціни на золото виросли до 11-тижневого максимуму на азіатських торгах в середу, продовживши зростання третю сесію поспіль, оскільки попит на товари-прихістки зріс на тлі побоювань щодо тарифів в США за часів адміністрації президента Дональда Трампа.

О 07:45 EET спот-золото подорожчало на 0,2% до 2 749,29 доларів за унцію, найвищого рівня з початку листопада, в той час як ф'ючерси на золото, термін дії яких закінчується в лютому, зросли на 0,2% до 2 766,57 доларів за унцію.

Жовтий метал зростає третій день поспіль, оскільки трейдери зберігають обережність, намагаючись оцінити політику Трампа, яка, як очікується, призведе до підвищення інфляції. Золото розглядається як хеджування від інфляції.

Долар різко впав у понеділок після того, як Трамп ухилився від подробиць щодо запровадження американських торговельних мит, що додатково підтримало ціни на золото.

Дорогоцінний метал, який традиційно вважається активом-прихістокм, утримує ціну вище місячного піку приблизно з минулого тижня. Це свідчить про те, що ринки готуються до глобальної невизначеності, оскільки очікується, що політичні заяви Трампа і декларації щодо мит вплинуть на динаміку ринку.

У вівторок Трамп заявив, що розглядає можливість запровадження 10% тарифів на китайський імпорт з 1 лютого, а також пообіцяв вдарити митами по Європейському Союзу.

Підвищення мит, ймовірно, призведе до зменшення торговельного дисбалансу і зростання інфляції, що є позитивним для долара.

Сильніший долар зазвичай знижує ціни на золото, оскільки робить метал дорожчим для покупців, які використовують інші валюти.

Індекс долара США виріс на 0,2% на азіатських торгах в середу, після того, як днем раніше закрився практично без змін. У понеділок він впав більш ніж на 1%, оскільки Трамп уникав оголошень про мита.

Трейдери уважно стежать за кроками Трампа, щоб оцінити їх вплив на траєкторію золота.

Інші дорогоцінні метали в середу торгувалися стримано. Ф'ючерси на платину не змінилися на рівні $968,45 за унцію, в той час як ф'ючерси на срібло були стабільні на рівні $31,51 за унцію.

Ціни на мідь знизилися, продовживши свою стриману динаміку після інавгурації Трампа, оскільки очікувані американські мита і перспективи зміцнення долара тиснули на червоний метал.

У періоди митної ескалації та торгової напруженості ціни на мідь історично знижувалися через скорочення попиту з боку Китаю, найбільшого в світі споживача міді.

Базові ф'ючерси на мідь на Лондонській біржі металів впали на 0,6% до $9 232,50 за тонну, а лютневі ф'ючерси на мідь знизилися на 0,9% до $4,3015 за фунт.