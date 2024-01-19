Долар продовжує зростати другий тиждень поспіль на тлі прогнозів щодо пом'якшення ставок

У п'ятницю долар продемонстрував друге щотижневе зростання поспіль, оскільки ознаки стійкості економіки США та обережність центральних банків щодо зниження ставок змусили трейдерів знизити очікування швидкого та різкого падіння процентних ставок.

Щотижневий приріст чутливих до ризику австралійських та новозеландських доларів на 1,6% та 2,3% стане найбільшим з листопада та липня відповідно. Ринки оцінюють ймовірність зниження ставки у березні 57% порівняно з 75% тиждень тому.

"Величезне посилання даних про економічну активність США і центральних банків полягає в тому, що ринки занадто агресивно налаштовані на зниження ставок у 2024 році, як за термінами, так і за масштабами", - сказав глава валютної стратегії Westpac Річард Франулович.

«Це, а також новий напад турбулентності на китайських ринках нерухомості та фінансових ринках, змусили долар повернутися у форму».

Індекс долара зріс на 0,9% до 103,4 за тиждень, а найбільш програшною стала єна, яка нині впала на 5% за рік, оскільки дані та смертоносний землетрус підірвали впевненість у тому, що Банк Японії збирається підвищити ставки.

Дані в п'ятницю показали, що базова інфляція в Японії сповільнилася до 2,3% за рік, що є найнижчим річним темпом з червня 2022 року, що зняло з політиків тиск, який вимагає вжиття швидких заходів, і призвело до зниження єни приблизно на 0,2% - до 148,44 за долар.

«Усвідомлення ринком того, що підвищення ставок в найближчі місяці буде непростим для Банку Японії, і переоцінка ризиків зниження ставок ФРС, що збігається з цим, вже відбилися в підвищенні курсу долара до єни», - сказала стратег Rabobank Джейн Фолі.

Інші рухи валют на азіатській сесії у п'ятницю були скромними: євро впав на 0,6% за тиждень до $1,0884, а фунт стерлінгів упав на 0,4% до $1,2705.

Австралійський долар отримав невелику підтримку від стабілізації цін на залізняк і зріс на 0,1% до $0,6578. Ківі вагався на рівні $0,6099.

Яструбиний хор

Дані щодо ринку праці США, опубліковані у четвер, були сильними: щотижневі заявки на допомогу по безробіттю впали до найнижчого рівня майже за півтора роки, що посилило тиск на ринкові бети (bets) на зниження ставок.

Прибутковість дворічних казначейських облігацій, яка відображає очікування за короткостроковими процентними ставками, зросла цього тижня на 22 базисних пункти до 4,3587%.

Раніше дані показали, що роздрібні продажі в грудні зросли більше, ніж очікувалося. Керуючий Федеральної резервної системи Крістофер Воллер заявив у вівторок, що сила економіки США дає політикам гнучкість, що дозволяє діяти «обережно та повільно», що трейдери сприйняли як протидію ціноутворенню з метою швидкого падіння ставок.

Такий же яструбиний хор європейських центральних банків також послабив очікування скорочення ставок у Європі, обмеживши падіння євро по відношенню до долара та стимулюючи зростання таких кросів, як євро/єна та євро/швейцарська валюта.

Несподіване зростання інфляції у Великій Британії також призвело до різкого зниження ставок на зниження відсоткових ставок Банком Англії і підтримало фунт стерлінгів.

Посилення кризи на ринках нерухомості Китаю стривожило інвесторів, які скинули акції материкового Китаю до багаторічного мінімуму, а валюту - до майже двомісячного мінімуму в 7,1999 за долар, спричинив покупки державним банком для підтримки.