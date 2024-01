Азіатські акції ринуть вгору, оскільки прогноз TSMC сприяє зростанню акцій техкомпаній

Більшість азіатських акцій зросла в п'ятницю, оскільки позитивний прогноз TSMC, заснований на ШІ-гайпі, стимулював відновлення технологічного сектору, хоча слабкість Китаю та невизначеність щодо процентних ставок поставили більшість бірж на шлях тижневого збитку.

Регіональні ринки також сприйняли деякі позитивні сигнали з боку Волл-стріт, яка відновилася в четвер після того, як сумніви щодо дострокового зниження відсоткових ставок Федеральною резервною системою спровокували серію різких втрат. Індекси Волл-стріт також налаштовані на негативний тиждень.

Японський індекс Nikkei 225 показав найкращий регіональний результат за день, піднявшись на 1,6% і знову наблизившись до 34-річного максимуму. Індекс, разом із ширшим індексом TOPIX, залишався особняком серед аналогів і цього тижня має зрости на 1,3%.

Дані у п'ятницю показали, що інфляція японського індексу споживчих цін (ІСЦ) у грудні знизилася, як і очікувалося, що підготувало ґрунт для ультра-голубини політики Банку Японії, коли він збереться наступного тижня.

Акції технологічних компаній у п'ятницю показали в Японії найкращі результати: акції Ascentech KK, BELLSYSTEM24 Holdings Inc та Advantest Corp. виросли на 8-15%.

Акції азіатських технологічних компаній також продемонстрували сильне зростання у п'ятницю після позитивного прогнозу Тайванської напівпровідникової корпорації, найбільшого у світі контрактного виробника мікросхем.

Акції TSMC зросли більш ніж на 5% до майже дворічного максимуму після того, як фірма заявила, що має хороші можливості для отримання вигоди з буму в розробці штучного інтелекту наступного року.

Виробник мікросхем також зазначив менше, ніж очікувалося, зниження прибутку в четвертому кварталі, пославшись на зростання попиту на його найпередовіші чіпи.

Позитивний прогноз TSMC посилив оптимізм щодо того, що бум штучного інтелекту допоможе стимулювати відновлення інвестицій у технологічний сектор, який переживав майже дворічний спад на тлі високих процентних ставок та стагнації попиту на електроніку.

Зростання TSMC поширилося і інші азіатські ринки. Південнокорейська компанія KOSPI додала 1,1% на тлі зростання акцій виробників мікросхем Samsung Electronics Co Ltd та SK Hynix Inc.

Австралійський індекс ASX 200 додав 0,8% на тлі зміцнення технологічного сектора, а зростання акцій великовагових технологічних компаній допомогло гонконзькому індексу Hang Seng додати 0,5%.

Ф'ючерси на індійський індекс Nifty 50 показали позитивне відкриття, при цьому акції місцевих технологічних компаній слідують за зростанням своїх світових аналогів.

Китайські індекси Shanghai Shenzhen CSI 300 та Shanghai Composite відставали від своїх аналогів протягом дня, втративши близько 0,5% кожен після підйому від багаторічних мінімумів на попередній сесії. Обидва індекси третій тиждень поспіль перебувають у мінусі після невтішних показників економічного зростання за четвертий квартал.

Занепокоєння з приводу Китаю і зростаючі сумніви щодо раннього зниження ставок у США призвели до того, що більшість азіатських бірж очікують на негативний тиждень. Індекс Hang Seng продемонстрував найгірші результати в регіоні, впавши приблизно на 4,5% цього тижня через різке падіння акцій материкового Китаю.

Південнокорейський індекс KOSPI цього тижня знизився на 2,4%, а індекс ASX 200 за тиждень знизився на 1,3%.

Індійський індекс Nifty 50 впав майже на 2% від початку тижня, з рекордних максимумів, коли інвестори активно фіксували прибуток.

Більшість азіатських бірж усе ще не оговталися від слабкого початку 2024 року на тлі сумнівів, що ФРС знизить ставки вже в березні.