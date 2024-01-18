Ціни на золото бачать підтримку на рівні $2000, оскільки березневі сумніви спричиняють різкі втрати

Ціни на золото трохи зросли в четвер, стабілізувавшись після різкого падіння цього тижня, оскільки сильні дані зі США викликали зростання сумнівів щодо дострокового зниження процентних ставок Федеральною резервною системою.

Жовтий метал звів нанівець більшу частину прибутку, отриманого в грудні, і був близьким до того, щоб прорватися нижче за заповітний рівень у 2000 доларів за унцію, оскільки прибутковість долара і казначейських облігацій відновилася цього тижня.

Активізація військових дій на Близькому Сході також мало що зробила для стимулювання попиту на золото: натомість трейдери переключилися на долар, сподіваючись на більш високі та довгострокові ставки в США.

Тим не менш, ціни на золото знайшли деяку підтримку близько $2000 за унцію і в четвер продемонстрували помірне відновлення.

О 05:56 EET спотове золото зросло на 0,1% до $2008,89 за унцію, а ф'ючерси на золото з терміном дії, що закінчується в лютому, зросли на 0,2% до $2010,40 за унцію. Цього тижня обидва інструменти торгувалися зі зниженням майже на 2% кожен.

Долар підскочив до місячного максимуму, а прибутковість казначейських облігацій продовжила зростання після того, як дані щодо роздрібних продажів за грудень виявилися сильнішими за очікування.

Ці дані ще більше підтвердили останні коментарі представників ФРС про те, що стійкість економіки США призведе до того, що центральний банк утримуватиме ставки на високому рівні протягом тривалого часу.

За даними CME Fedwatch tool, трейдери ще більше знизили бети (bets) на те, що банк почне знижувати процентні ставки вже у березні 2024 року. Трейдери оцінюють ймовірність зниження ставки на 25 базисних пунктів у березні 59,8% порівняно з 67,3%, що спостерігалися минулого тижня.

Вищі ставки знижують привабливість золота, збільшуючи альтернативну вартість інвестицій у жовтий метал.

У той час як золото зазнало деякого полегшення в грудні, ненадовго досягнувши рекордних максимумів на тлі прогнозів на дострокове зниження відсоткових ставок, перспективи жовтого металу тепер стають невизначеними перед більш високими і довгостроковими ставками.

Серед промислових металів ціна на мідь стабілізувалася в четвер після різкого падіння цього тижня на тлі погіршення настроїв щодо Китаю та тиску з боку долара.

Ф'ючерси на мідь, що закінчується, у березні впали на 0,1% до $3,7395 за фунт і торгувалися поблизу найнижчих рівнів з початку грудня.

Червоний метал зазнав тяжких втрат після того, як провідний імпортер, Китай, опублікував слабші, ніж очікувалося, показники ВВП за четвертий квартал, що викликало зростаюче занепокоєння тим, що пом'якшення економічних умов у країні знизить його апетит до міді.

Перспективи міді також погіршилися через слабкіші прогнози продажів електромобілів цього року. Спочатку передбачалося, що зростання попиту на електромобілі стане ключовим фактором зростання цін на мідь у найближчі роки.