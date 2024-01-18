Азіатські акції падають, оскільки надії на зниження ставок слабшають, а Китай упав до 5-річного мінімуму

Більшість азіатських акцій у четвер трималися у вузькому діапазоні, оскільки сильні дані зі США ще більше підірвали бети (bets) на швидке зниження відсоткових ставок Федеральною резервною системою, тоді як падіння китайських акцій посилилося після показників ВВП, що розчаровують.

Регіональні ринки слабо випередили Волл-стріт після того, як сильніші, ніж очікувалося, дані щодо роздрібних продажів змусили трейдерів ще більше знизити бети (bets) на березневе зниження ставок.

Ці дані ще раз підтвердили коментарі представників ФРС про те, що ставки в США залишатимуться високими ще довго на тлі відносної стійкості економіки. Такий сценарій не обіцяє нічого доброго для ризикованих ринків і, ймовірно, обмежить надходження іноземного капіталу в азіатські акції в найближчому майбутньому.

Більшість азіатських ринків ще лихоманить від різкого розпродажу в середу після слабших, ніж очікувалося, даних про зростання найбільшої економіки регіону.

Китайський Shanghai Shenzhen CSI 300 у четвер впав на 0,8% і виявився на найнижчому рівні майже за п'ять років, тоді як Shanghai Composite впав на 1,3% до майже чотирирічного мінімуму. Втрати на фондових ринках материкового Китаю призвели до того, що індекс Hang Seng у Гонконгу торгувався на найгіршому рівні з кінця 2022 року.

Втрати четверга ознаменували погіршення ситуації на китайських ринках після того, як дані попередньої сесії показали, що найбільша економіка Азії в четвертому кварталі зросла менше, ніж очікувалося.

ВВП ледве подолав річний цільовий показник уряду в 5%, причому більша частина зростання припала лише за рахунок нижчої бази для порівняння з 2022 року. Дані показали стійку слабкість китайської економіки після того, як відновлення після COVID значною мірою не матеріалізувалося у 2023 році.

Акції Китаю залишалися у вільному падінні більшу частину 2023 року та показали найгірші показники в Азії за рік. На останніх сесіях ця тенденція не виявляла жодних ознак покращення, а небажання Пекіна надавати додаткові стимули ще більше послаблювало настрої.

У четвер азіатські ринки залишалися під тиском. Південнокорейський індекс KOSPI зріс на 0,6% після падіння цього тижня до більш ніж двомісячного мінімуму, а австралійський ASX 200 впав на 0,4% після того, як дані показали несподіване скорочення робочої сили в країні.

Японські ринки опинилися в числі небагатьох аутсайдерів: індекси Nikkei 225 та TOPIX зросли приблизно на 0,5% та 0,2% відповідно. Обидва індекси зазнали втрат два дні поспіль після досягнення 34-річних максимумів на початку тижня.

У п'ятницю очікується публікація даних із споживчої інфляції в Японії, і очікується, що вона продемонструє стійке зниження інфляції, що дає Банку Японії мало стимулів для початку посилення своєї ультра-голубиної політики.

Ф'ючерси на індійський індекс Nifty 50 вказували на слабке відкриття після того, як у середу індекс упав більш ніж на 2% на тлі нестримної фіксації прибутку. На початку тижня Nifty піднявся до рекордного рівня більш ніж у 22 000 пунктів.