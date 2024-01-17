Ціни на золото падають через сумніви щодо зниження ставок; Мідь постраждала від слабкості Китаю

Ціни на золото збільшили втрати на азіатських торгах у середу, оскільки яструбині сигнали з боку представників Федеральної резервної системи викликали ще більше сумнівів щодо дострокового зниження процентних ставок центральним банком, тоді як відновлення долара також вплинуло на ціни.

Серед промислових металів ціни на мідь наблизилися до місячного мінімуму після середніх показників економічного зростання провідного імпортера, Китаю.

Ціни на золото впали з рівня $2050 за унцію, який був встановлений у вівторок, після того, як глава ФРС Крістофер Воллер відзначив обережний підхід до зниження ставок і заявив, що нещодавня стійкість економіки США, ймовірно, затримає будь-яке потенційне зниження.

Його коментарі привели долар до місячного максимуму, а також викликали різкий стрибок прибутковості казначейських облігацій: ставка за 10-річними облігаціями перевищила позначку 4%.

Перспектива вищих відсоткових ставок у США у довгостроковій перспективі значною мірою компенсувала недавній попит на золото як прихісток і змусила трейдерів відмовитися від жовтого металу та перейти до долара.

О 07:20 за EET спотове золото впало на 0,4% до 2019,70 дол. Обидва інструменти у вівторок впали більш ніж на 1% кожен.

Ринки тепер були зосереджені виключно на майбутніх даних з промислового виробництва та роздрібних продажів за грудень, які будуть опубліковані пізніше у середу. Будь-які ознаки зміцнення економіки США, особливо споживчих витрат, дають ФРС більше можливостей збереження високих ставок протягом тривалого часу.

За даними CME Fedwatch tool, трейдери трохи знизили свої бети (bets) на березневе зниження ставок центральним банком. Ринки вбачають можливість зниження ставки на 25 базисних пунктів з ймовірністю 62,8% порівняно з 66,1%, що спостерігалася днем раніше.

Вищі ставки збільшують альтернативну вартість інвестицій у зливки та обмежують приплив капіталу в золото, оскільки трейдери шукають вищу прибутковість у облігаціях. Ця тенденція чинила тиск на жовтий метал протягом останніх двох років.

У той час, як на золото спостерігався деякий попит "безпечної гавані" на тлі посилення воєнних дій на Близькому Сході, це також було компенсовано трейдерами, які натомість шукали безпечну гавань у доларі.

Тим не менш, жовтий метал може виграти від можливого зниження процентних ставок у США цього року.

Ф'ючерси на мідь із терміном погашення в березні впали на 0,5% до $3,7492 за фунт і перебували в межах видимості найнижчого рівня з початку грудня.

Червоний метал зазнав нової хвилі продажів після того, як дані показали, що валовий внутрішній продукт Китаю в четвертому кварталі зріс трохи менше, ніж очікувалося.

Хоча зростання ВВП, як і раніше, перевищує цільовий показник уряду в 5% на 2023 рік, він також обумовлений переважно низькою базою для порівняння з 2022 роком. Інші слабкі показники за грудень також задають слабкий тон для Китаю у 2024 році.

В останні тижні ціни на мідь знову опинилися під тиском, оскільки ринки побоювалися, що погіршення економічних умов у Китаї підірве попит. Зниження світового попиту на електромобілі також затьмарило очікування попиту на мідь.