Азіатські фондові індекси постраждали від невизначеності щодо зниження ставок; Nikkei зростає

Більшість азіатських акцій впали в середу, оскільки представники Федеральної резервної системи втамували очікування швидкого зниження відсоткових ставок, тоді як дані щодо економічного зростання в Китаї значною мірою не вразили ринки.

Але японські акції торгувалися позитивно, а місцеві індекси ненадовго досягли нових 34-річних максимумів, сподіваючись, що грошово-кредитні умови в країні залишаться ультрам'якими.

Китайські індекси Shanghai Shenzhen CSI 300 та Shanghai Composite впали між 0,7% і 1%, оскільки валовий внутрішній продукт країни у четвертому кварталі зріс трохи менше, ніж очікувалося, на 5,2%.

Втрати в акціях материкового Китаю призвели до падіння індексу Hang Seng у Гонконгу на 3%, як і слабкість акцій важковагових технологічних компаній.

Річне зростання ВВП склало 5,2%, перевищивши цільовий показник Пекіна в 5% на 2023 рік. Але більша частина цього зростання була обумовлена нижчою базою для порівняння з 2022 роком.

Дані середи показали, що найбільша економіка Азії все ще намагається підтримати зростання після затишшя в епоху COVID, на тлі постійного тиску з боку слабких споживчих витрат, млявих приватних інвестицій і кризи в секторі нерухомості.

Дані показники не обіцяють нічого хорошого для ширших азіатських ринків, з огляду на домінування Китаю як торгового партнера в регіоні. Австралійський індекс ASX 200 впав на 0,2%, тоді як індонезійські акції лідирували в Південно-Східній Азії, впавши на 0,4%.

Акції регіональних технологічних компаній показали найгірші результати за день: втрати технологічних важкоатлетів призвели до падіння південнокорейського KOSPI та гонконгського Hang Seng на 2-3%.

Ф'ючерси на індійський індекс Nifty 50 також вказали на слабке відкриття, оскільки основні технологічні акції країни йтимуть за слабкістю своїх азіатських аналогів. Індійські ринки також були вразливими для фіксації прибутку після зростання до рекордних максимумів на початку цього тижня.

Було відмічено, що трейдери оцінили меншу ймовірність зниження ставок у березні 2024 року після того, як голова ФРС Крістофер Воллер заявив, що банку немає необхідності достроково знижувати відсоткові ставки з огляду на нещодавню стійкість економіки США.

Його коментарі викликали різкий відкат на Волл-стріт, який позначився на азіатській торгівлі. Ф'ючерси на S&P 500 знизилися на азіатських торгах.

Лише японські акції торгувалася в позитиві в середу, оскільки оптимізм щодо пом'якшення грошово-кредитної політики значно компенсував перешкоди з боку США та Китаю.

Індекс Nikkei 225 виріс на 0,4%, втративши більшу частину свого зростання після нетривалого перетину позначки в 36 000 пунктів та досягнення нового 34-річного максимуму раніше в середу.

Ширший індекс TOPIX зріс на 0,6% і також досяг 34-річного максимуму вище 2500 пунктів. Обидва індекси трохи знизилися у вівторок.

Притоки в японські акції були викликані головним чином очікуваннями того, що Банк Японії збереже свою ультра-голубину позицію в короткостроковій перспективі, що робить її винятком серед своїх світових конкурентів у збереженні м'яких грошово-кредитних умов.

М'які дані щодо індексу цін виробників, опубліковані цього тижня, вказують на незначний тиск на Банк Японії з метою розгляду питання щодо посилення політики - ідея, яка, як очікується, буде підтверджена даними щодо індексу споживчих цін, які будуть опубліковані цієї п'ятниці.

Банк Японії збирається ухвалити рішення щодо політики пізніше в січні.