Ціни на золото зростають, оскільки попит на безпечну гавань, який стимулює Близький Схід, компенсує шок від індексу споживчих цін

Ціни на золото зросли в п'ятницю, оскільки ескалація кризи на Близькому Сході призвела до збільшення попиту на безпечні притулки, що також сприяло зростанню жовтого металу, незважаючи на сильніші, ніж очікувалося, дані щодо інфляції в США.

Американські та британські війська завдали серії ударів по пов'язаному з Іраном угрупованню хуситів у Ємені у відповідь на напади угруповання на кораблі в Червоному морі. Цей крок також ознаменував розширення війни між Ізраїлем та ХАМАС, яка розглядалася як ключовий мотиватор нещодавньої агресії хуситів.

Цей крок збільшив попит на прихісток для золота, враховуючи, що геополітичні ризики, що зросли, зазвичай підштовхують інвесторів до більш традиційних притулків. Це також допомогло цінам на зливки зміцнитися, незважаючи на вищі показники інфляції в США.

Спотове золото о 07:14 EET зросло на 0,3% до $2034,78 за унцію, у той час як ф'ючерси на золото з терміном дії в лютому підскочили майже на 1% до $2038,80 за унцію до 00:14 за східним часом.

Хоча у п'ятницю ціни на золото продемонстрували деяке зростання, вони, як і раніше, готові завершити тиждень незначним зниженням на тлі невизначеності щодо динаміки відсоткових ставок у США.

Дані за індексом споживчих цін показали в четвер, що інфляція в США в грудні зросла трохи більше, ніж очікувалося, що у поєднанні з нещодавньою стійкістю ринку праці дає Федеральній резервній системі менше стимулів дострокового зниження процентних ставок.

Але трейдери, схоже, в основному зберегли свої бети (bets) на швидке зниження процентних ставок ФРС, принаймні згідно з даними CME Fedwatch tool. Інструмент показав, що трейдери оцінюють можливість зниження на 25 базисних пунктів у березні більше за 70% порівняно з ймовірністю 64%, що спостерігалася до виходу даних за індексом споживчих цін.

Аналітики ING заявили, що ця тенденція "просто виглядає неправильною", в той час як деякі представники ФРС також повторили, що бети на дострокове зниження ставок були надмірно оптимістичними. Хоча очікується, що центральний банк, як і раніше, знизить відсоткові ставки наприкінці цього року, час цього кроку залежатиме від послаблення інфляції та охолодження робочого середовища.

Долар не виявив особливої підтримки після індексу споживчих цін, що допомогло зберегти ціни на золото стабільними. Очікується, що жовтий метал також виграє від зниження ставок, оскільки високі ставки збільшують альтернативну вартість інвестицій у зливки.

Серед промислових металів ціни на мідь трохи зросли у п'ятницю, але за тиждень зазнавали втрат на тлі побоювань щодо найбільшого імпортера Китаю.

Ф'ючерси на мідь із зростанням, що закінчується в березні, зросли на 0,2% до $3,7988 за фунт і знизилися на 0,2% цього тижня - третій тиждень поспіль у мінусі.

Економічні дані Китаю дали ринкам дещо неоднозначні сигнали. Інфляція індексу споживчих цін трохи зросла, тоді як експорт у грудні зріс більше, ніж очікувалося, що дало деякі нові імпульси розвитку найбільшого імпортера міді у світі.

Але імпорт міді до Китаю скоротився у грудні на тлі високого рівня запасів та збільшення місцевого виробництва металу.

Побоювання з приводу уповільнення попиту на мідь, особливо на тлі ослаблення китайської економіки, мали ключовий вплив на ціни на мідь в останні тижні.

Наразі основна увага приділяється даними щодо валового внутрішнього продукту Китаю за четвертий квартал, які будуть опубліковані наступного тижня.