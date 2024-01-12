Азіатські акції різноспрямовані після несподіваного індексу споживчих цін США та Китаю; Nikkei продовжив ралі

Більшість азіатських акцій у п'ятницю рухалися у вузькому діапазоні, оскільки інвестори засвоїли змішані дані щодо інфляції у США та Китаї, тоді як японський індекс Nikkei 225 продовжував випереджати свої світові аналоги.

Регіональні акції слабо випередили Уолл-стріт, оскільки дані показали, що інфляція індексу споживчих цін (ІСЦ) у США в грудні зросла трохи більше, ніж очікувалося, що послабило сподівання, що Федеральна резервна система почне знижувати відсоткові ставки на початку цього року.

Але трейдери, схоже, все ще зберігають бети (bets) на березневе зниження ставок, принаймні згідно з даними CME Fedwatch tool. Ця ідея обмежила великі втрати на фондових ринках США та Азії, оскільки трейдери все ще чекають на можливе зниження ставок у США цього року.

Японський індекс Nikkei 225 показав найкращий результат в Азії цього тижня, піднявшись у п'ятницю на 1,2% до нового 34-річного максимуму майже 35 500 пунктів. Очікування щодо ультра-голубиної політики Банку Японії були ключовим фактором зростання індексу Nikkei, особливо у світлі того, що ринки очікували на додаткові заходи стимулювання в Японії після руйнівного землетрусу.

Ознаки слабкості японської економіки також зберігаються, оскільки дані в п'ятницю показали, що поточний рахунок країни у листопаді скоротився більше, ніж очікувалося. Цим даним передували дані про слабку інфляцію та зростання заробітної плати на початку тижня.

Індекс Nikkei цього тижня мав вирости на 6,2% - це найкращий тижневий приріст із березня 2022 року. Індекс TOPIX, який охоплює ширший спектр японських акцій, зріс на 0,3% у п'ятницю і мав додати 4,1% цього тижня. Індекс також був на найвищому рівні з 1990 року.

Китайські індекси Shanghai Shenzhen CSI 300 та Shanghai Composite зросли на 0,4% та 0,5% відповідно, відновлюючись після багаторічних мінімумів після того, як дані показали, що інфляція споживчих цін трохи зросла у грудні. Гонконгський індекс Hang-Seng зріс на 0,1%.

Хоча китайська інфляція, як і раніше, залишалася глибоко на дезінфляційній території, невелике зростання інфляції ІСЦ породило деякі надії на те, що споживчі витрати знаходяться на шляху до відновлення після затишшя епохи COVID. Збільшення індексу споживчих цін було зумовлено головним чином збільшенням витрат на відпочинок, особливо на подорожі та покупки.

Але поки невідомо, чи сигналізували ці дані про більшу відбудову, чи це було разове зростання.

Перспективи китайської економіки, як і раніше, залишаються слабкими. Інфляція індексу цін виробників (PPI) у грудні знизилася п'ятнадцятий місяць поспіль.

В даний час основна увага приділяється ключовим даним щодо валового внутрішнього продукту за четвертий квартал, які мають бути опубліковані наступного тижня.

Азіатські ринки загалом стоять дома, відстежуючи аналогічну динаміку на Уолл-стрит. Більшість регіональних акцій також очікували помірних тижневих втрат, оскільки зростаючі сумніви щодо зниження відсоткових ставок у США змушували трейдерів побоюватися активів, орієнтованих на ризик.

Австралійський індекс ASX 200 упав на 0,1%, а південнокорейський KOSPI втратив 0,2%.

Ф'ючерси на індійський індекс Nifty 50 показали незмінне відкриття після того, як важковаговик індексу Infosys Ltd зафіксував слабший прибуток у четвертому кварталі. Але американські депозитарні розписки компанії зросли майже на 4% під час одноденної торгівлі.