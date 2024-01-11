Азіатські акції зростають перед індексом споживчих цін США. Японський Nikkei продовжив ралі

Більшість азіатських акцій зросли в четвер після невдалого початку 2024 року, при цьому основна увага приділялася ключовим даними щодо інфляції в США, щоб отримати більше сигналів про зниження процентних ставок, тоді як японський індекс Nikkei 225 продовжив своє зоряне зростання після досягнення цього тижня багаторічних максимумів.

Регіональні акції отримали позитивну динаміку від Волл-стріт, яка в середу завершила торги зростанням на тлі зростання акцій важковагових технологічних компаній. Ця тенденція поширилася і на Азію, де високотехнологічні індекси продемонстрували найбільше зростання.

Японський індекс Nikkei 225, як і раніше, випереджав свої азіатські аналоги, піднявшись на 2% у четвер до нового 34-річного максимуму вище 35 000 пунктів. Індексу сприяло загальне зростання, хоча важливу роль відіграли акції технологічних та автомобільних компаній.

Нещодавнє зростання японських акцій було викликане головним чином очікуваннями того, що Банк Японії збереже свою ультра-голубину політику в короткостроковій перспективі, особливо на тлі зусиль стимулювання економіки після руйнівного землетрусу в центральній Японії.

М'яка позиція Банку Японії також допомогла Nikkei увійти до найефективніших світових фондових індексів у 2023 році з річним стрибком на 30%.

Акції більшості інших азіатських компаній зросли в четвер, головним чином завдяки силі акцій регіональних технологічних компаній. Гонконзька Hang Seng виявилася серед лідерів зростання, піднявшись на 1,4% на тлі відновлення акцій важковагових технологічних компаній.

Південнокорейський індекс KOSPI додав 0,2%, причому сильніше зростання було стримано сигналами Банку Кореї про те, що відсоткові ставки, ймовірно, залишаться високими протягом тривалого часу. У четвер центральний банк залишив ставки на колишньому рівні та підтвердив, що вже закінчив підвищення відсоткових ставок.

Австралійський індекс ASX 200 додав 0,4%. Дані в четвер показали більший, ніж очікувалося, зростання профіциту торговельного балансу Австралії в листопаді, хоча цей стрибок був викликаний переважно різким падінням імпорту.

Настроям щодо технологій також сприяли позитивні дані про доходи від TSMC за грудень, які породили деякі сподівання відновлення попиту чіпи з допомогою штучного інтелекту. На торгах Тайваню акції зросли на 0,3%.

Китайські індекси Shanghai Shenzhen CSI 300 та Shanghai Composite злегка відновилися після багаторічних мінімумів, хоча настрої щодо країни залишалися нестабільними напередодні нових економічних сигналів. У п'ятницю будуть опубліковані дані щодо інфляції та торгівлі, які, як очікується, покажуть незначне покращення ситуації в економіці.

Ф'ючерси на індійський індекс Nifty 50 вказують на сильне відкриття, при цьому акції місцевих технологічних компаній наслідуватимуть зростання своїх світових аналогів. Звіти технологічного гіганта Infosys Ltd також будуть опубліковані сьогодні.

Але сильніше зростання на більшості азіатських ринків було обмеженим, оскільки трейдери причаїлися перед виходом ключових даних за індексом споживчих цін у США, які вийдуть пізніше того ж дня.

Очікується, що дані продемонструють невелике збільшення загальної інфляції, тоді як базовий індекс споживчих цін, як очікується, знизиться.

Трейдери сумніваються, що ці дані переконають ФРС у достроковому зниженні відсоткових ставок, враховуючи, що інфляція, як очікується, залишиться значно вищою за річний цільовий показник центрального банку в 2%.

Невизначеність щодо дострокового зниження відсоткових ставок призвела до тяжких втрат на світових фондових ринках у 2024 році.