Азіатські акції падають на тлі побоювань щодо інфляції; Nikkei виріс на тлі оптимістичних ставок Банку Японії

Більшість азіатських акцій у середу знизилися, оскільки інвестори залишалися в напрузі через інфляцію в США і терміни зниження відсоткових ставок, тоді як японський індекс Nikkei 225 підскочив до 34-річного максимуму на тлі зростаючих очікувань затримки планів Банку Японії щодо посилення політики.

Регіональні акції перейняли слабкість від Волл-стріт, оскільки фондові індекси США закрилися приглушено на тлі невизначеності, що зберігається, з приводу раннього зниження відсоткових ставок Федеральною резервною системою.

Азіатські акції у вівторок продемонстрували деяке зростання, оскільки втрати першого тижня 2024 року призвели до вигідних покупок, особливо в технологічному секторі. Але, за винятком японських акцій, трейдери, як і раніше, не схильні до активів, орієнтованих на ризик, напередодні нових сигналів про монетарну політику США.

Японський індекс Nikkei 225 став ключовим лідером серед світових фондових ринків, піднявшись у середу майже на 2% до найвищого рівня з моменту вибуху великої спекулятивної бульбашки у 1990-х роках.

Найбільшою точкою підтримки Nikkei стали зростаючі ставки на те, що в 2024 році Банку Японії доведеться відкласти свої плани щодо посилення своєї ультра-голубини політики, особливо після руйнівного землетрусу в центральній Японії.

Очікується, що зусилля щодо відновлення економіки та податково-бюджетного стимулювання після катастрофи значною мірою компенсують будь-які ідеї посилення політики з боку Банку Японії, що є гарною ознакою для японських акцій.

Nikkei виявився найприбутковішим основним фондовим індексом у 2023 році, додавши 30%, чому сприяв головним чином миролюбний підхід Банку Японії, оскільки центральний банк зберіг свою стимулюючу політику, незважаючи на те, що більшість його аналогів почали підвищувати процентні ставки.

Слабкі дані щодо інфляції та зростання заробітної плати також вказують на менший тиск на Банк Японії з метою посилення політики.

Тим не менш, Nikkei залишався вразливим для фіксації прибутку на останніх максимумах. Прийдешній сезон звітності за четвертий квартал також перевірить, чи японські акції зможуть виправдати свої високі оцінки.

Азіатські ринки загалом упали, оскільки трейдери поступово стримували очікування того, що ФРС знизить відсоткові ставки вже у березні 2024 року. Ринки були в напрузі перед виходом ключових даних щодо індексу споживчих цін у США в п'ятницю, які, як очікується, покажуть невелике зростання інфляції у грудні.

Очікується, що стійка інфляція у поєднанні з недавніми ознаками зміцнення ринку праці дасть ФРС достатні можливості для збереження високих ставок протягом тривалого часу. Цей сценарій не обіцяє нічого поганого для фондових ринків, орієнтованих ризик.

Невисокі показники інфляції також чинили тиск на деякі азійські ринки. Австралійський індекс ASX 200 впав на 0,6%, оскільки дані показали, що в листопаді інфляція впала трохи більше, ніж очікувалося, але залишилася значно вищою за річний цільовий показник Резервного банку в 2-3%.

Китайські індекси Shanghai Shenzhen CSI 300 та Shanghai Composite впали на 0,1% кожен і коливалися в районі багаторічних мінімумів, оскільки настрої щодо країни залишалися слабкими. Втрати на фондових ринках материкового Китаю також спричинили падіння індексу Hang Seng у Гонконгу на 0,6%.

Цього тижня увага також буде зосереджена на даних щодо інфляції та торгівлі в Китаї, які, як очікується, покажуть незначне покращення ситуації у другій за величиною економіці світу.

Індекс KOSPI Південної Кореї впав на 0,7% перед засіданням Банку Кореї у четвер, на якому, як очікується, центральний банк збереже ставки без змін.

Ф'ючерси на індійський індекс Nifty 50 вказують на слабке відкриття, індекс упаде на рівні своїх азіатських аналогів. Цього тижня також буде опубліковано дані щодо інфляції в Індії.