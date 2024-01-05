Азіатські акції стримані, оскільки ринки чекають на дані про зайнятість у США для отримання додаткових сигналів про зниження ставок

Більшість азіатських акцій практично не змінилися в п'ятницю, оскільки вони стабілізувалися після слабкого початку нового року, хоча очікування на ключові дані щодо зайнятості в США і постійні побоювання з приводу Китаю тримали інвесторів у напрузі.

Більшість регіональних ринків закрилися цього тижня зниженням слідуючи за втратами на Волл-стріт протягом перших трьох торгових днів 2024 року. Втрати нового року були спричинені поєднанням фіксації прибутку та зростаючими сумнівами щодо дострокового зниження відсоткових ставок ФРС.

Занепокоєння з приводу Китаю також чинило тиск на азіатські ринки після того, як рейтингове агентство Fitch у четвер знизило рейтинг чотирьох найбільших у країні керуючих активами, які підтримує держава.

Китайські акції демонстрували найгірші результати в Азії впродовж 2023 року, і це відставання тривало й у перший тиждень нового року.

Китайські індекси Shanghai Shenzhen CSI 300 та Shanghai Composite у п'ятницю практично не змінилися, як і гонконгський індекс Hang Seng. Цього тижня всі три індекси втратять від 0,7 до 2,5%, серйозно відстаючи від більшості своїх азіатських аналогів.

Азіатські ринки загалом рухалися у вузькому діапазоні та йшли до тижневих втрат на тлі фіксації прибутку та побоювань щодо ФРС.

Японський індекс Nikkei 225 цього тижня зріс на 0,4% і знизився на 0,1%, оскільки настрої щодо Японії також підірвав руйнівний землетрус у країні.

Австралійський індекс ASX 200 додав менше 0,1% і втратив 1,2% цього тижня, оскільки індекс досяг найвищого рівня з середини 2021 року.

Південнокорейський індекс KOSPI впав на 0,1% і втратив цього тижня 2,7%, опинившись під тиском втрат акцій важковагових технологічних компаній.

Ф'ючерси на індійський індекс Nifty 50 вказували на нейтральне відкриття, хоча оптимізм щодо індійської економіки утримував індекс на шляху до рекордних максимумів.

Опитування Reuters показало, що ринки очікують, що уряд Індії прогнозує вищий рівень валового внутрішнього продукту на 2024 рік, приблизно на 7%. Національне статистичне управління має намір сьогодні опублікувати свої перші попередні оцінки ВВП.

Індійська економіка є найбільш зростаючою великою економікою за останній рік, і ця тенденція призвела до збільшення закупівель на індійських ринках.

Ринки тепер були зосереджені виключно на ключових даних із зайнятості в несільськогосподарському секторі США за грудень, які мають вийти сьогодні.

Очікується, що ці дані покажуть подальше охолодження на ринку праці, хоча чи ступінь охолодження буде достатнім, щоб переконати ФРС у достроковому зниженні відсоткових ставок, залишається незрозумілим.

Ставки на дострокове зниження відсоткових ставок з боку ФРС призвели до зоряного ралі на азіатських ринках у грудні. Але трейдери зараз сумніваються, чи банк знизить ставки вже в березні 2024 року.

CME Fedwatch tool показав, що трейдери оцінюють ймовірність зниження ставки на 25 базисних пунктів у березні у 62,7% порівняно з ймовірністю майже 73%, що спостерігалася минулого тижня.