Індекси Волл Стріт вдруге закрилися падінням, оскільки 2024 рік починається з фіксації прибутку

Фондові індекси США в середу завершили другу сесію року падінням у розширеній фіксації прибутку після сильного завершення 2023 року, причому протокол грудневого засідання Федерального резерву не зміг позбавити хвилювання, що нависло над ринками.

Це був перший випадок, коли еталонний індекс S&P 500 розпочав рік дворазовим падінням поспіль з тих пір, як у 2015 році він почався зі зниженням протягом трьох сесій. Це також найгірший дводенний результат у відсотковому співвідношенні з кінця жовтня.

Зниження контрастує зі стрімким зростанням усіх трьох основних контрольних показників Волл стріт за останні два місяці року. S&P 500 минулого тижня наблизився до свого рекордного закриття , оскільки ознаки охолодження інфляції спонукали інвесторів зробити ставку на агресивний графік зниження ставок.

Проте у 2024 році інвестори були обережні, побоюючись очікуваного повороту центрального банку США до зниження ставки та того, як швидко це може бути реалізовано. Хоча очікується, що ФРС утримає ставки в січні, трейдери оцінили 67% ймовірність зниження ставки на 25 базисних пунктів у березні, згідно з FedWatch tool від CMEGroup.

Протокол ФРС, опублікований у середу, запропонував нове розуміння: політики, здавалося, дедалі більше переконані, що інфляція знаходиться під контролем, а «ризики зростання» зменшені та зростає занепокоєння щодо шкоди, яку «надмірно обмежувальна» монетарна політика може завдати економіці.

Проте не було пролито світла на те, коли може початися зниження ставок.

«Ринок хотів почути, коли і наскільки ФРС збирається знизити ставки, але вони цього не отримали, навіть якщо це не робота ФРС», - сказав Джейсон Бетц, приватний радник з фінансових питань Ameriprise Financial.

«Те, що ми бачимо в ході сьогоднішніх продажів, можливо, це невелике розчарування у зв'язку з видимою непрозорістю ФРС».

Бетц зазначив, що отримання прибутку від зростання у 2023 році та повторне калібрування на новий рік, ймовірно, також були факторами, які вплинули на мислення трейдерів.

Акції чутливих до курсу акцій мегакапів впали, а Nvidia, Apple і Tesla знизилися на 0,7%-4%.

S&P 500 втратив 38,02 пункту, або 0,8%, до 4704,81 пункту, тоді як Nasdaq Composite втратив 173,73 пункту, або 1,18%, до 14 592,21. Індекс Dow Jones Industrial Average впав на 284,85 пункту, або на 0,76%, до 37430,19.

Акції авіакомпаній опинилися під тиском, оскільки стрибок цін на нафту після закриття головного нафтового родовища Лівії викликав занепокоєння щодо вартості палива. Індекс пасажирських авіакомпаній S&P 1500 впав на 4%.

Більш високі ціни на нафту підтримали енергетичний індекс, який підвищився на 1,5%, що є лідером зростання серед меншості секторів S&P на позитивній території.

Фінансовий сектор був одним із секторів, які торгувалися нижче на 0,8%, а Charles Schwab і Blackstone були серед тих, хто знизив індекс. Вони впали на 3% і 4,6% відповідно після того, як Goldman Sachs знизив рейтинг акцій до «нейтрального» з «купувати».

Однак Citigroup зростає другий день поспіль, піднявшись на 1,1% до найвищого показника з середини серпня 2022 року, оскільки банк продовжував отримувати вигоду від підвищення цільової ціни та оптимістичного звіту аналітиків Wells Fargo, опублікованого напередодні.

Обсяг на американських біржах склав 11,84 мільярда акцій у порівнянні з 12,35 мільярда в середньому за останні 20 торгових днів.