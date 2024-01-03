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АНАЛІТИКА

Долар тримається стабільно, оскільки зростання ризику зупинилося

09:02 03.01.2024 |

Фінанси

 

У середу долар трохи ослаб, хоча й залишився поблизу двотижневого максимуму, чому сприяло поєднання факторів, зокрема підвищення прибутковості казначейських облігацій США та обережна зміна настроїв до ризику, що чинило тиск на Волл-стріт.

Торги в Азії були ослаблені через те, що Японія пішла у відпустку, а долар втратив частину ранкового зростання протягом торговельного дня у регіоні.

Новозеландський долар, який часто використовується як індикатор схильності до ризику, востаннє підвищувався на 0,29% до $0,62695, опустившись до двотижневого мінімуму $0,62485 раніше в середу.

Австралійський долар також підскочив на 0,09% до $0,6767 після того, як у ході сесії також досягнув двотижневого мінімуму в $0,6756.

Тим не менш, по відношенню до кошика валют долар перебував неподалік двотижневого максимуму 102,25, досягнутого у вівторок, і востаннє перебував на позначці 102,13.

Індекс долара підскочив на 0,86% у вівторок, що стало найкращим денним показником з березня 2023 року.

Сплеск апетиту до ризику наприкінці минулого року, викликаний «голубиним» ухилом на грудневому засіданні Федеральної резервної системи, яке ще більше посилило ставки на зниження ставок у США у 2024 році, обрушив долар і спровокував ралі казначейських облігацій та акцій.

Однак у новому році цього не сталося: неприйняття ризику призвело до того, що індекси S&P 500 та Nasdaq Composite закрили свою першу торгову сесію 2024 зниженням через падіння великих технологічних компаній.

"Ми щойно стали свідками досить значної зміни настроїв до ризику", - сказав Рей Аттрілл, голова валютної стратегії Національного банку Австралії (NAB). «Висока прибутковість американських облігацій, слабші акції США означають сильніший долар. Я гадаю, це проста історія».

"Ківі, який був однією з найбільш чутливих до ризику валют, також показав найгірші результати в порівнянні з більшістю інших валют", - сказав Аттрілл.

Тим часом євро та фунт зазнали глибоких втрат після того, як у вівторок валюти показали найгірші денні показники за останні кілька місяців.

Євро зріс на 0,14% до $1,0955 після втрати 0,95% у вівторок, що стало найбільшим денним падінням із липня минулого року.

Стерлінг додав 0,11% до $1,2633, знизившись на 0,87% на попередній сесії, що стало найрізкішим денним падінням майже за три місяці.

Долар був підтриманий відновленням прибутковості казначейських облігацій США, внаслідок чого базова прибутковість 10-річних облігацій досягла більш ніж двотижневого максимуму на попередній сесії.

Готівкові торги казначейськими облігаціями в Азії було закрито в середу через свята в Японії.

Єна залишалася під тиском та впала приблизно на 0,1% до 142,05 за долар після падіння майже на 0,8% на попередній сесії.

Аналітики кажуть, що настрій відмови від ризику також був частково спричинений побоюваннями щодо ескалації геополітичної напруги після того, як у вівторок Ізраїль убив заступника лідера ХАМАС Салеха аль-Арурі внаслідок удару безпілотника по столиці Лівану Бейруту.

"Я підозрюю, що ринки починають рік із того, що їм важко повністю ігнорувати геополітику", - сказав Аттрілл із NAB.
За матеріалами: investing.com
 

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