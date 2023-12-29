Долар перервав дворічну переможну серію на прогнозах про зниження ставок у 2024 році

У п'ятницю долар, схоже, завершив 2023 зі збитком, скасовуючи два роки зростання, викликаного очікуваннями ринку, що Федеральна резервна система США може почати знижувати ставки вже в березні наступного року.

В останній торговий день року долар залишався загалом слабким, а рух валюти був стриманим на тлі святкового затишшя перед Новим роком.

З того часу, як ФРС запустила цикл агресивного підвищення ставок на початку 2022 року, очікування того, наскільки далеко мають зрости ставки в США, були величезним драйвером долара протягом більшої частини останніх двох років.

Але оскільки економічні дані згодом вказали на ознаки того, що інфляція в Сполучених Штатах знижується, інвестори зосередили свою увагу на тому, коли ФРС зможе почати зниження ставок - очікування, які набрали обертів після "голубиного" настрою на грудневому засіданні центрального банку.

По відношенню до кошика валют долар впав на 0,02% до 101,18, коливаючись поблизу п'ятимісячного мінімуму 100,61, досягнутого на попередній сесії.

Індекс долара міг втратити понад 2% на місяць і приблизно 2,2% на рік.

"Долар, швидше за все, виявиться під тиском у 2024 році, оскільки ФРС офіційно сигналізує про "голубиний поворот", але нам потрібно побачити, як поширюється зростання за межами США", - сказав Чару Чанана, голова валютної стратегії Saxo.

Тим часом ослаблення долара принесло полегшення іншим валютам: востаннє євро перебував на позначці 1,1076 долара, коливаючись поблизу п'ятимісячного піку і готуючись до зростання більш ніж на 3% за рік.

Стерлінг також був на шляху до річного приросту на 5%, що стало його найкращим показником з 2017 року. Британський фунт востаннє піднімався на 0,04% до $1,2740.

У той час як політики Європейського центрального банку (ЄЦБ) і Банку Англії (BoE) не сигналізували про будь-яке неминуче зниження ставок на своїх засіданнях цього місяця, трейдери продовжують робити ставку на те, що розворот ФРС і перспектива зниження ставок у США в наступного року дадуть можливість іншим великим центральним банкам наслідувати цей приклад.

"Ми вважаємо, що центральні банки в країнах з розвиненою економікою наближаються до того, щоб прискорити перехід до зниження відсоткових ставок", - заявили економісти Wells Fargo у своєму прогнозі на 2024 рік.

«Щодо перспектив центральних банків G10, позиція «вище і довше», прийнята багатьма установами у 2023 році, стає менш пріоритетною».

Загалом перспектива того, що 2024 рік може стати роком, коли великі центральні банки почнуть знижувати ставки, спровокувала зростання ризику, що призвело до зростання світових акцій.

Світові облігації також зросли після того, як більшу частину останніх двох років вони зазнавали збитків через зростання процентних ставок. Базова прибутковість 10-річних казначейських облігацій США востаннє становила 3,8387%, впавши майже на 120 базисних пунктів порівняно з 16-річним максимумом 5,021%, досягнутим у жовтні.

Прибутковість падає, коли ціни на облігації зростають.

Чутливі до ризику австралійський та новозеландський долари могли зрости на 3,5% та 3% за місяць відповідно, хоча за рік вони практично не змінилися.

Австралійський долар, який востаннє зростав на 0,14% до $0,68385, схоже, продемонструє незначний річний приріст 0,3%. Ківі міг втратити 0,2% за рік.

Обидві валюти, які часто використовуються як ліквідні замінники китайського юаня, опинилися під тиском внаслідок невтішного відновлення економіки Китаю після COVID.

Тим часом єна, як очікується, у 2023 році впаде більш ніж на 7%, що стане третім роком втрат, оскільки японська валюта продовжує перебувати під тиском через ультрам'яку позицію Банку Японії.

У той час як ринок очікує, що Банк Японії відмовиться від негативних відсоткових ставок у 2024 році, центральний банк продовжує дотримуватися своєї «голубиною» позиції і мало натяків на те, чи може такий сценарій реалізуватися і якщо так, то як.

Управитель Банку Японії Кадзуо Уеда заявив, що він не поспішає згортати надм'яку грошово-кредитну політику, оскільки ризик того, що інфляція перевищить 2% і прискориться, невеликий, повідомила в середу громадська телекомпанія NHK.

Короткий виклад думок на засіданні Банку Японії щодо політики цього місяця показало, що деякі політики закликали до глибших дебатів про майбутній вихід із надм'якої грошово-кредитної політики, оскільки економіка просувається до досягнення цільового показника банку.

"Перспективи Японії в 2024 році обнадіюють: очікується стійке економічне зростання і поліпшення інфляції, що демонструє ознаки стійкості", - сказав Аадіш Кумар, економіст-міжнародник з T. Rowe Price, посилаючись на слабку валюту та адаптивну політику як "ключові опори" на вигляд. .

«Будь-які потенційні кроки щодо посилення політики через підвищення процентних ставок є ключовим ризиком для перспектив. Враховуючи, що Банк Японії не захоче ризикувати звести нанівець всю хорошу роботу, досягнуту на сьогоднішній день, ми вважаємо, що він залишиться миролюбним у своїх повідомленнях і збереже політику»».

Востаннє єна залишалася стабільною на рівні 141,45 за долар.

У Китаї материковий юань може втратити майже 3% на рік через невпевнене відновлення після Covid другої за величиною економіки світу.

Центральний банк країни заявив у четвер, що посилить коригування макроекономічної політики для підтримки економіки та сприяння відновленню цін на тлі ознак дефляційного тиску, що зростає.

Востаннє юань становив 7,0925 за долар, а його офшорний аналог - 7,0898 за долар.