Азіатські акції тупцюють на місці, в центрі уваги дані щодо інфляції в США

Більшість азіатських акцій у п'ятницю рухалися у вузькому діапазоні, оскільки зоряне ралі на тлі миролюбної політики Федеральної резервної системи тепер, схоже, остигає, і основна увага приділяється ключовим показникам інфляції в США, які мають бути опубліковані пізніше того ж дня.

Регіональні акції сприйняли змішані сигнали від волатильної нічної сесії на Волл-стріт, оскільки різкі ранні втрати змінилися хвилею вигідних покупок ближче до закриття, що допомогло індексам США закритися зростанням.

Азіатські акції також продемонстрували значну фіксацію прибутку на останніх сесіях, хоча більшість регіональних бірж, як і раніше, прагнули невеликого тижневого зростання.

Інвестори також виявляли обережність перед виходом даних за індексом цін PCE - ключового індикатора інфляції для ФРС, який вийде сьогодні. Будь-які ознаки сталої інфляції, ймовірно, підірвуть очікування скорого зниження відсоткових ставок у 2024 році.

Переглянуті дані щодо ВВП США у третьому кварталі показали деяке уповільнення зростання, але не настільки, щоб ФРС розглядала можливість дострокового зниження відсоткових ставок.

Японський індекс Nikkei 225 у п'ятницю зріс на 0,2%, стабілізувавшись після падіння на 1,6% на попередній сесії. Втрати в автомобільних акціях вдарили по індексу Nikkei після того, як Toyota Motor Corp - найбільший автовиробник країни - призупинила виробництво на головному підрозділі після того, як було виявлено поширені порушення.

Дані в п'ятницю показали, що інфляція в Японії в листопаді знизилася, як і очікувалося, але все ж таки залишилася вищою за річний цільовий показник Банку Японії в 2%. Аналіз даних також не дав ясності щодо того, коли Банк Японії планує відмовитися від своєї ультра-голубини політики.

Nikkei цього тижня виріс на 0,7% і залишився в межах видимості 33-річного максимуму.

Австралійський індекс ASX 200 не змінився після досягнення більш ніж 10-місячного максимуму на початку цього тижня на тлі сподівань, що Резервний банк перестав підвищувати процентні ставки. Індекс також був одним із найкращих показників в Азії цього тижня і наближався до зростання на 0,8% - вже четвертий тиждень поспіль у плюсі.

Південнокорейський індекс KOSPI додав 0,3% і торгувався поблизу чотиримісячного максимуму. Сильна залежність індексу від технологій призвела до його зростання на 1,7% цього тижня.

Індекс KOSPI також налаштований на зростання восьмий тиждень поспіль, ознаменувавши сильне зростання після того, як уряд у жовтні заборонив короткі продажі.

Ф'ючерси на індійський індекс Nifty 50 показали стримане відкриття, індекс залишався в межах видимості рекордних максимумів, досягнутих раніше в грудні. Однак, через сильну фіксацію прибутку, Nifty цього тижня втратив 0,9%.

Цього тижня китайські фондові індекси значною мірою відставали від своїх азіатських аналогів і торгувалися поблизу річних мінімумів на тлі побоювань щодо відновлення економіки в Китаї.

Індекс «блакитних фішок» Shanghai Shenzhen CSI 300 впав на 0,2% у п'ятницю і був трохи вищим за майже п'ятирічний мінімум, досягнутий у четвер. Індекс також шостий тиждень поспіль був у червоній зоні.

Індекс Shanghai Composite впав на 0,1% і торгувався на 14-місячному мінімумі, тоді як гонконгський індекс Hang Seng зріс на 0,4%, але цього тижня очікував на падіння на 0,5%.