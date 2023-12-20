Азіатські акції зростають, Nikkei досяг 33-річного максимуму на тлі бурхливого ралі після рішення Банку Японії

Більшість азіатських акцій зросли в середу, оскільки очікування зниження процентних ставок у США та «голубині» сигнали Банку Японії зберегли оптимізм інвесторів щодо більш сприятливого середовища наступного року.

Японський індекс Nikkei 225 залишався лідером серед своїх аналогів, піднявшись на 1,8% до 33-річного максимуму після того, як Банк Японії зберіг свою ультра-голубину політику і не дав жодного натяку на потенційний розворот у 2024 році.

М'яка позиція Банку Японії стала ключовою точкою підтримки Nikkei цього року, з огляду на те, що банк багато в чому відрізнявся від своїх світових конкурентів, зберігаючи відсоткові ставки на наднизькому рівні. Оскільки Банк Японії зараз не виявляє особливого наміру посилювати грошово-кредитні умови в 2024 році, японські акції користуватимуться сприятливими умовами ще довше.

Оптимізм з приводу Банку Японії також допоміг японським акціям зміцнитися після слабших, ніж очікувалося, даних з імпорту та експорту за листопад, які ознаменували посилення тиску на економіку через слабкі умови в її найбільших торгових партнерах, а саме в Китаї.

Китайські акції протягом дня відставали від аналогів після того, як Народний банк Китаю зберіг базову ставку за кредитами без змін у своєму остаточному рішенні за ставкою. Хоча цей крок був широко висвітлений у пресі, він показав, наскільки мало можливостей уряду Китаю надати додаткові монетарні стимули.

Китайські індекси Shanghai Shenzhen CSI 300 та Shanghai Composite впали на 0,4% та 0,3% відповідно і торгувалися близько до найнижчих рівнів за рік. Побоювання щодо уповільнення економічного відновлення в Китаї вдарили по місцевих акціях цього року, а також підірвали настрої щодо азіатських ринків.

Але ширший спектр азіатських акцій надихнувся сильним закриттям торгів на Волл-стріт напередодні, оскільки фондові індекси США наблизилися до нових максимумів. Акції США відірвалися після того, як Федеральна резервна система заявила про припинення подальшого підвищення відсоткових ставок і заявила, що зниження ставок можливе у 2024 році.

Засідання Банку Японії цього тижня також завершило всі основні засідання центральних банків у 2023 році та встановило миролюбний тон на наступний рік, що, ймовірно, піде на користь активам, орієнтованим на ризик.

Ця ідея сприяла зростанню азіатських акцій, хоча невизначеність щодо термінів зниження ставок ФРС дещо обмежила зростання. Деякі представники ФРС також спробували спростувати очікування негайного зниження процентних ставок на початку 2024 року.

Гонконгський індекс Hang Seng відхилився від своїх китайських аналогів, піднявшись на 1,1% завдяки зростанню акцій енергетичних та технологічних компаній.

Австралійський індекс ASX 200 зріс на 0,6% до 10-місячного максимуму на тлі зростаючих надій на те, що Резервний банк Австралії також перестав підвищувати відсоткові ставки. Зростання акцій гірничодобувних та банківських компаній стало найбільшим стимулом для ASX.

Південнокорейський індекс KOSPI додав 1,4% на тлі зростання акцій великовагових технологічних компаній, тоді як ф'ючерси на індійський індекс Nifty 50 вказували на помірно позитивне відкриття, оскільки індекс торгувався напередодні рекордних максимумів.

Оптимізм щодо економіки Індії був ключовим моментом підтримки Nifty і, як очікується, продовжуватиме стимулювати приплив іноземного капіталу до країни.