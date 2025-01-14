Nasdaq закрився з пониженням, S&P 500 трохи підріс, оскільки прибутковість держоблігацій США залишається високою

Nasdaq впав у понеділок, в той час як індекс S&P 500 відскочив від двомісячного мінімуму і трохи підріс, оскільки прибутковість казначейських облігацій США залишається високою, а інвестори знизили очікування щодо темпів зниження ставок Федеральною резервною системою.

Останні економічні дані свідчать про стійку економіку, яка, проте, відчуває тиск цін, що чинить тиск на акції. Коментарі чиновників ФРС підштовхнули дохідність облігацій до зростання. Індекс S&P 500 зазнавав щотижневих втрат протягом чотирьох з останніх п'яти тижнів.

Обіцяні новообраним президентом Дональдом Трампом мита також посилили занепокоєння щодо інфляції.

Дохідність казначейських облігацій зросла: дохідність 10-річних облігацій сягала 14-місячного максимуму в 4,805%, наразі зростання складає 1,6 базисних пункти - 4,79%.

Ринки оцінюють зниження ставки ФРС на 27 базисних пунктів цього року, з ймовірністю 52,9%, що вона буде знижена в червні.

«Існує занепокоєння, що ми побачимо вищі показники інфляції, я не впевнений, що це дійсно так, але таке занепокоєння існує, і що пройде деякий час, перш ніж ми знову побачимо нижчі ставки», - сказав Тім Гріскі, старший портфельний стратег в Ingalls & Snyder в Нью-Йорку.

«Існує проблема інфляції, і загалом вища дохідність не є сприятливою для ринку облігацій та фондового ринку. Наближається 21 січня, і ми побачимо, що робитиме нова адміністрація».

Промисловий індекс Dow Jones виріс на 358,67 пунктів, або на 0,86%, до 42 297,12, S&P 500 - на 9,18 пунктів, або на 0,16%, до 5 836,22, а Nasdaq Composite - на 73,53 пункти, або на 0,38%, до 19 088,10.

Доу був підтриманий зростанням акцій UnitedHealth Group на 3,93% після того, як адміністрація президента Джо Байдена запропонувала ставки відшкодування для планів Medicare Advantage на 2026 рік, що призвело б до збільшення виплат на 2,2%.

Акції CVS Health і Humana підскочили приблизно на 7%, тоді як сектор охорони здоров'я S&P 500 виріс на 1,27%.

Комунальні послуги та технології очолили падіння. Акції Edison International впали більш ніж на 11,89% після того, як агентство Bloomberg News повідомило, що проти комунального підприємства Південної Каліфорнії подали позов, звинувачуючи обладнання компанії в тому, що воно спричинило одну з лісових пожеж, яка охопила частину штату.

Енергетика зросла на 2,25%, що є найбільшим денним приростом серед 11 основних секторів S&P, оскільки ціни на нафту продовжували зростати на очікуваннях, що посилення санкцій США щодо російської нафти змусить покупців в Індії та Китаї переорієнтуватися на інших постачальників.

Показники індексу споживчих цін (ІСЦ) і «Бежевої книги» центрального банку по економічній активності, які будуть опубліковані в середу, ймовірно, допоможуть сформувати думку про перспективи політики ФРС.

Акції виробників чіпів впали: Nvidia знизилася на 1,97%, а Micron Tech - на 4,31% після того, як уряд США заявив, що буде ще більше обмежувати експорт чіпів і технологій штучного інтелекту. Індекс напівпровідників PHLX був нижче.

Акції Moderna впали на 16,8%, ставши найбільшим падінням в S&P 500 після того, як компанія знизила свій прогноз продажів на 2025 рік на 1 мільярд доларів.

На Нью-Йоркській фондовій біржі падаючі акції переважали над зростаючими у співвідношенні 1,02 до 1, а на Нью-Йоркській фондовій біржі Nasdaq - у співвідношенні 1,4 до 1.

Індекс S&P 500 досягнув трьох нових 52-тижневих максимумів і 23 нових мінімумів, тоді як Nasdaq Composite зафіксував 23 нових максимуми і 252 нових мінімуми.

Обсяг торгів на американських біржах склав 14,88 мільярдів акцій, порівняно з 15,73 мільярдами в середньому за повну сесію за останні 20 торгових днів.