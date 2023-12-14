Банки зберігають потенціал для чистої купівлі ОВДП за збереження ринкової пропозиції - НБУ

Спільні зусилля Міністерства фінансів і Національного банку України за умови збереження ринкової пропозиції облігацій внутрішньої держпозики дають підстави прогнозувати виконання завдання щодо внутрішнього фінансування дефіциту держбюджету в 2024 році, вважає голова НБУ Андрій Пишний.

"Наразі наші спільні зусилля, злагоджена політика, розуміння того, що облігації внутрішньої державної позики мають формувати ринкову пропозицію за ставкою, дають змогу нам говорити, що наступний рік так само має бути успішним", - сказав він на пресконференції в Києві в четвер.

Голова НБУ нагадав, що наприкінці 2022 року дискусії щодо перспективи внутрішнього фінансування дефіциту бюджету також були "на межі скептицизму", однак планомірна робота Нацбанку й Мінфіну протягом усього 2023 року над відновленням функціональності й максимальною глибиною внутрішнього боргового ринку дали змогу забезпечити 100% роловер і майже 160 млрд грн чистого фінансування цього року.

Згідно з оновленою програмою розширеного фінансування EFF з Міжнародним валютним фондом, у 2024 році очікується зростання чистого внутрішнього фінансування до 2,1% ВВП з 1,5% ВВП цього року, зокрема з боку банків - до 2,2% ВВП із 2% ВВП. З урахуванням прогнозного рівня ВВП це відповідає чистій купівлі банками ОВДП наступного року в розмірі 168,1 млрд грн проти 128,7 млрд грн цього року.

МВФ також очікує, що чисте зовнішнє фінансування знизиться з 17% ВВП цього року до 13,7% ВВП наступного, а грантове - відповідно з 8,5% ВВП до 4,7% ВВП.

Заступник голови Нацбанку Юрій Гелетій додав, що активні дискусії з Мінфіном тривають, вони ефективні, і це підтверджують результати залучень із внутрішнього боргового ринку.

Гелетій уточнив, що за чистого фінансування дефіциту з початку цього року на ринку ОВДП 160 млрд грн загальний обсяг продажу облігацій становив 375 млрд грн, зокрема бенчмарк-ОВДП, якими банки можуть формувати до половини обов'язкових резервів, 212 млрд грн, або близько 57%.

"Банківська система має ліквідність. Ми вважаємо, що Міністерство фінансів повинно продовжувати якісно працювати з банківською системою, як продемонструвало цього року. Безумовно, рішення банків буде драйвитися показниками дохідності за цінними паперами", - сказав заступник голови НБУ.

За його словами, Нацбанк готовий долучатися до переговорів у рамках групи з розвитку внутрішнього боргового ринку в Раді з фінансової стабільності.

"Потенціал для продовження чистого залучення ми бачимо. Є гривнева ліквідність, є валютна ліквідність, тому комунікація з банками, активний діалог забезпечить чисте фінансування і наступного року", - підсумував Гелетій.

Пишний додав, що банківська система перебуває в досить хорошій формі, і її ліквідність очікується наступного року на достатньому рівні.

"В основу нашого успіху, крім дискусії, ефективної взаємодії, має бути закладена макрофінансова стабільність. По суті, це і є ключовий елемент. І тут наші позиції сходяться: 2024 рік вимагатиме від нас ще більших зусиль, ще більшої концентрації, ще більшої взаємодії і ще більшого розуміння того, що пріоритетом має залишатися макрофінансова стабільність", - наголосив голова НБУ.