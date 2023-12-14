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Азіатські фондові індекси зростають на тлі схвалення зниження ставок ФРС, обережність щодо Китаю зберігається
07:54 14.12.2023 |
Більшість азіатських акцій різко зросли в четвер, оскільки Федеральна резервна система заявила, що завершила підвищення відсоткових ставок і розгляне можливість їхнього зниження в 2024 році, хоча постійні побоювання з приводу уповільнення економічного зростання в Китаї стримували зростання.
Австралійський індекс ASX 200 виявився серед лідерів зростання за день, піднявшись на 1,6% завдяки зростанню банківських та сировинних акцій.
Індекс ASX також отримав підтримку завдяки даними, що показують стійкість робочої сили Австралії, що зберігається, хоча рівень безробіття також трохи зріс у листопаді.
Південнокорейський індекс KOSPI зріс на 1,1%, оскільки акції технологічних компаній зросли після нічного падіння доходності казначейських облігацій США. Така торгівля допомогла гонконзькому індексу Hang Seng додати 0,9%, незважаючи на слабкість акцій материкового Китаю.
Ширші азіатські ринки також зросли після того, як ФРС дала сигнал про закінчення циклу підвищення ставок і про те, що в 2024 році вона може знизити ставки більше, ніж очікувалося. Трейдери тепер знову оцінювали велику ймовірність того, що ФРС зможе знизити ставки вже в березні 2024 р.
Сильне закриття торгів на Волл-стріт також стало позитивним сигналом для азіатських ринків: промисловий індекс Доу-Джонса закрився на рекордно високому рівні.
Ф'ючерси на індійський індекс Nifty 50 вказували на позитивне відкриття, індекс, ймовірно, досягне нових піків після досягнення серії рекордних максимумів за останні два тижні. Оптимізм щодо індійської економіки став ключовим фактором цього ралі.
З іншого боку, японський індекс Nikkei 225 впав на 0,6%, спостерігаючи деяку фіксацію прибутку після трьох днів зростання поспіль. Хоча акції технологічних компаній продемонстрували сильне зростання, вони були компенсовані втратами в акціях автомобільних і промислових компаній, особливо на тлі побоювань щодо уповільнення темпів зростання в Китаї, який є основним експортним ринком для Японії.
Акції китайської «блакитної фішки» Shanghai Shenzhen CSI 300 коливалися поблизу п'ятирічних мінімумів, тоді як Shanghai Composite також торгувався у бічному тренді.
Настрої щодо Китаю залишалися здебільшого на межі після того, як дані, представлені раніше цього тижня, показали, що у листопаді країна ще більше скотилася на дефляційну територію.
В даний час основна увага приділяється даним з промислового виробництва та роздрібним продажам за листопад, які мають вийти цієї п'ятниці, щоб отримати більше інформації про найбільшу економіку Азії.
Місцеві ринки отримали деяку підтримку з боку місцевих ЗМІ, в яких йшлося про те, що Пекін має намір послабити правила для свого Національного фонду соціального забезпечення, що дозволить йому інвестувати в пенсійні продукти та торгівлю деякими опціонами.
Але хоча цей крок, ймовірно, стимулюватиме ринки капіталу, його вплив на економіку буде обмеженим. Китайські фондові індекси були одними з найгірших в Азії цього року через постійні побоювання з приводу економіки.
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