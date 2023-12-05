Азіатські акції падають на тлі слабких економічних даних та уповільнення ралі сподівань на зниження ставок

Більшість азіатських акцій впали у вівторок, спостерігаючи деяку фіксацію прибутку після різкого зростання в листопаді на очікуваннях менш агресивної політики Федеральної резервної системи, тоді як низка слабких економічних показників з усього регіону також підірвала настрої.

Японський індекс Nikkei 225 впав на 1,4%, що призвело до падіння у всій Азії, оскільки недавнє зміцнення єни завдало удару по акціях крупних експортерів. Дані індексу менеджерів із закупівель показали, що у листопаді сектор послуг Японії зріс менше, ніж очікувалося, що вказує на те, що місцевий попит може знизитися на тлі уповільнення економічного зростання.

Інфляція в столиці Японії в листопаді впала більше, ніж очікувалося, і наблизилася до річного цільового показника Банку Японії в 2%, що вказує на ознаки уповільнення споживчих витрат. Однак охолодження інфляції дає Банку Японії менше стимулів для початку посилення політики у 2024 році - сценарій, який є позитивним для японських акцій.

Австралійський індекс ASX 200 впав на 0,9% після того, як дані показали, що у третьому кварталі країна зареєструвала несподіваний дефіцит поточного рахунку. Дефіцит виник головним чином через падіння експорту, оскільки попит у Китаї - найбільшого торгового партнера Австралії - залишався слабким.

У центрі уваги також було засідання Резервного банку Австралії, на якому центральний банк зберіг процентні ставки на рівні 4,35%.

Азіатські ринки загалом впали, слабко випереджаючи індекси Волл-стріт, оскільки недавнє ралі сповільнилося. Хоча ринки, як і раніше, очікують, що ФРС перестала підвищувати відсоткові ставки, деяка невизначеність щодо планів банку стосовно зниження ставок у 2024 році змусила інвесторів призупинитися.

Обережність також зберігалася перед публікацією ключових даних із зайнятості в несільськогосподарському секторі цієї п'ятниці, які, як очікується, проллють більше світла на ринок праці. Тим не менш, ширші азіатські ринки в листопаді продемонстрували сильне зростання, оскільки слабкі дані щодо інфляції та праці у США посилили ставки на менш агресивну політику ФРС у 2024 році.

Індекс KOSPI Південної Кореї впав на 0,4%, оскільки дані показали, що інфляція індексу споживчих цін у листопаді зросла менше, ніж очікувалося, тоді як економічне зростання третього кварталу залишалося стриманим.

Ф'ючерси на індійський індекс Nifty 50 вказують на слабке відкриття, місцеві акції налаштовані на деяку фіксацію прибутку після закриття на рекордних максимумах у понеділок. Ралі в понеділок було викликане головним чином оптимізмом щодо того, що правляча партія Індії БДП здобула перемогу на трьох найважливіших виборах у штатах, що забезпечило БДП сильні результати на загальних виборах 2024 року.

Китайські індекси Shanghai Shenzhen CSI 300 та Shanghai Composite впали на 0,6% кожен, а гонконгський Hang Seng втратив 1,1%, головним чином під тиском акцій материкового Китаю.

Ринки значною мірою відмахнулися від опитування індексів приватних менеджерів із закупівель, що показало більший, ніж очікувалося, зростання в секторі послуг Китаю, враховуючи, що показники, як і раніше, показували зростання значно нижчим від рівня, що існував до COVID.

Настрої щодо Китаю також погіршилися через зростаюче занепокоєння з приводу нової епідемії в країні, що виникла після сплеску респіраторних захворювань у великих містах. Національна комісія охорони здоров'я, яка була в центрі трирічної боротьби з Covid-19 у країні, як повідомляється, запропонувала обмежити публічні збори у світлі недавнього спалаху.