Фінансові новини
- |
- 28.11.23
- |
- 09:19
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Ціни на золото зросли до 6-місячного максимуму на тлі зростання ставок на паузу в діях ФРС
08:44 28.11.2023 |
Ціни на золото трохи зросли на азіатських торгах у вівторок, залишаючись на шестимісячному максимумі на тлі зростаючих ставок на те, що Федеральна резервна система далі не підвищуватиме процентні ставки.
Очікування безлічі економічних показників цього тижня також підтримувало оптимістичний попит на жовтий метал, оскільки ринки очікували на нові ознаки уповільнення економічного зростання в США та уповільнення відновлення економіки Китаю.
Долар упав до тримісячного мінімуму в одноденних торгах, що принесло користь цінам на золото та інші метали, зробивши ставку на те, що ФРС більше не підвищуватиме ставки. Однак на азіатській торгівлі долар дещо стабілізувався і цього тижня очікується ще більше сигналів від ФРС.
Спотове золото о 07:18 EET торгувалося на рівні $2015,57 за унцію, у той час як ф'ючерси на золото з закінченням терміну дії в грудні зросли на 0,2% до $2015,35 за унцію. Обидва інструменти знаходилися на найвищому рівні із середини травня.
Цього тижня ринки чекають на ключові економічні показники, в основному індекс цін PCE - ключовий індикатор інфляції ФРС. Крім того, пізніше цього тижня буде оприлюднено індекси PMI США за листопад у поєднанні з переглянутими показниками ВВП за третій квартал.
Будь-які ознаки охолодження економіки США залишають ФРС менше можливостей для більш тривалої підтримки вищих ставок - сценарій, який є вигідним для цін на золото. Побоювання з приводу погіршення глобальних економічних умов можуть призвести до притоку в метал капіталів прихістку.
Пізніше у вівторок низка чиновників ФРС, зокрема Крістофер Уоллер і Мішель Боуман, збираються виступити, потенційно пропонуючи більше реплік щодо грошово-кредитної політики до того, як розпочнеться період блокування перед засіданням ФРС.
Наразі очікується, що центральний банк у грудні збереже ставки на колишньому рівні, а ринки тепер шукають більше сигналів про те, коли банк планує розпочати зниження ставок у 2024 році.
Будь-які зміни у довгостроковому прогнозі ФРС, швидше за все, принесуть користь цінам на золото, враховуючи, що вищі ставки збільшують альтернативну вартість інвестицій у зливки.
Серед промислових металів ціни на мідь знизилися у вівторок, втративши після двох тижнів сильного зростання.
Ф'ючерси на мідь, термін дії яких спливає у березні, впали на 0,1% до $3,7968 за фунт.
Трейдери міді тепер здебільшого чекають на дані за індексом менеджерів із закупівель з Китаю, які вийдуть цього четверга. Очікується, що дані покажуть, що ділова активність Китаю залишалася млявою у листопаді після серії слабких показників у жовтні.
Тим не менш, бики по міді наполягають на подальших стимулюваннях в країні після того, як було помічено, що Пекін готує додаткову підтримку сектору нерухомості.
Керуючий Народного банку Китаю Пань Гуншен також заявив, що грошово-кредитна політика залишатиметься адаптивною протягом найближчих місяців, і що китайська економіка за останні кілька місяців пішла на підйом.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|«Слуги народу» та ОПЗЖ хочуть відправити на експертизу до Венеціанської комісії законопроєкт про заборону церков, контрольованих із Росії
|В Україні вирішили демобілізувати строковиків, чий термін служби закінчився
|Глава комітету ВР з євроінтеграції заявила про блокування її поїздки на засідання в ЄС
|Спецслужби проти опозиції: як «агент Томек» створив проблему для старої влади Польщі
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Ціни на золото зросли до 6-місячного максимуму на тлі зростання ставок на паузу в діях ФРС
|Долар упав до багатомісячного мінімуму, оскільки трейдери стежать за даними PCE
|Азіатські фондові індекси зростають на тлі нових економічних сигналів США та Китаю
|Волл-стріт впала на тлі безумства Кіберпонеділка
|Співвласників Банку «Авангард» Пасенюка і Стеценка вивели з наглядової ради через рішення НБУ
|ЄБРР покриє до 50% ризиків Креді Агріколь Банку за новими кредитами на EUR50 млн
Бізнес
|Чат-бот Bard навчився дивитися і переказувати відеоролики на YouTube
|Світовий продаж смартфонів зріс у жовтні вперше за два роки - Counterpoint
|Subaru представив нове покоління позашляховика Forester
|Названо найдорожчі бренди світу. Лідер не змінюється вже 11 років!
|Суд Флориди визнав, що в Tesla знали про «зламаний» автопілот, коли постачали електромобілі клієнтам
|Компанія-творець чата GPT раптово звільнила боса, а потім повернула. Що відбувається?
|Галюцинації ШІ загрожують науковій достовірності - дослідження