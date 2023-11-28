Азіатські фондові індекси зростають на тлі нових економічних сигналів США та Китаю

Азіатські фондові індекси трохи зросли у вівторок, оскільки трейдери трималися осторонь публікації ключових економічних показників США та Китаю, які мають вийти пізніше цього тижня, хоча більшість регіональних бірж у листопаді продемонстрували сильне зростання.

Австралійський індекс ASX 200 показав найкращий результат за день, піднявшись на 0,6% завдяки зростанню акцій нерухомості та гірничодобувної промисловості. Акції компанії з видобутку рідкісноземельних металів Lynas Rare Earths Ltd зросли більш ніж на 1%, оскільки Китай заявив, що з цього тижня обмежить експорт цього товару, обмежуючи світові постачання.

Несподіване падіння роздрібного продажу в Австралії також посилило надії на зниження інфляції, що може призвести до менш агресивної позиції Резервного банку. Керуючий Мішель Буллок заявила, що інфляція в Австралії багато в чому відстежує закордонні тенденції, і що банку необхідно бути обережнішим при підвищенні ставок, щоб знизити ціновий тиск.

Південнокорейський індекс KOSPI виріс на 0,7%, незважаючи на те, що дані показали, що довіра споживачів у листопаді ще більше погіршилася. Але настрої залишалися значно вищими за мінімуми 2023 року на тлі деякого нещодавнього поліпшення ситуації в економіці Південної Кореї.

Ф'ючерси на індійський індекс Nifty 50 показали позитивне відкриття після довгих вихідних, тоді як філіппінські акції очолили зростання у Південно-Східній Азії, піднявшись на 0,5%.

Японський індекс Nikkei 225 торгувався на 0,2% нижче, оскільки зростання до 33-річних максимумів тепер було припинено в очікуванні подальших економічних сигналів. Дані з промислового виробництва та роздрібних продажів Японії будуть опубліковані пізніше цього тижня.

Регіональні ринки слабо випереджали Волл-стріт, оскільки індекси США закрилися в понеділок трохи нижче в очікуванні нових економічних сигналів цього тижня. Ціни PCE - ключовий індикатор інфляції Федеральної резервної системи - будуть опубліковані в четверг, як і показники індексу менеджерів із закупівель за листопад. Цього тижня також буде опубліковано переглянуті дані щодо ВВП за третій квартал.

Ринки в основному чекають нових ознак уповільнення економічного зростання в США на тлі очікувань того, що ФРС перестала підвищувати відсоткові ставки. Ця ідея дозволила більшості азіатських бірж досягти хороших результатів у листопаді, хоча китайські акції відставали від своїх аналогів.

Китайські індекси Shanghai Shenzhen CSI 300 та Shanghai Composite у вівторок не змінилися, а гонконгський Hang Seng втратив 0,3%. Втрати були спричинені зниженням вартості акцій нерухомості, оскільки інвестори стали більш нетерплячими щодо збільшення державної підтримки сектору.

Дані PMI за листопад будуть опубліковані цього четверга і, як очікується, дадуть більше інформації про ділову активність у найбільшій економіці Азії після невтішних результатів жовтня. Дані в понеділок також показали стійке, хоч і сповільнене зниження прибутків китайської промисловості.

Побоювання щодо уповільнення економічного зростання в Китаї у поєднанні з нетерпінням щодо додаткових стимулів з боку Пекіна призвели до того, що китайські фондові індекси у листопаді значно відставали від своїх азіатських аналогів. Індекс CSI 300 торгувався зі зниженням на 1,6% на місяць - четвертий місяць поспіль у мінусі, тоді як SSEC був трохи вище.

Навпаки, Nikkei та KOSPI цього місяця зросли на 8-11%. ASX 200 додав майже 4% у листопаді, як і Nifty.