ОВДП, які знаходяться в обігу за номінально-амортизаційною вартістю на 15.01.25

Міністерство фінансів запропонувало інвесторам гривневі ОВДП: 1,3 млрд грн під 15,1% з погашенням через 1,4 року; 1,9 млрд грн під 16,2% з погашенням через 2,4 року та 5,6 млрд грн під 14,7% з погашенням через 4 роки.