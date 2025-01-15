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АНАЛІТИКА

Наступний «Рамштайн» відбудеться у Брюсселі перед Мюнхенською конференцією з безпеки, - Пісторіус

 

Учасники Контактної групи з підтримки оборони України (UDCG) 9 січня в Рамштайні домовилися зустрітися наступного разу в Брюсселі за тиждень до Мюнхенської безпекової конференції, яка пройде 14-16 лютого.

Про це заявив міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус під час спілкування зі ЗМІ, передає кореспондент Укрінформу.

"Ми в четвер зранку домовилися в Рамштайні з Остіном (міністр оборони США Ллойд Остін - ред.) та групою пʼяти (Британія, Франція, Італія, Польща, Німеччина - ред.), що наступна зустріч Контактної групи з питань підтримки України має відбутися, як завжди, за тиждень до Мюнхенської безпекової конференції в Брюсселі, коли там зберуться міністри оборони НАТО", - сказав він.

Пісторіус зауважив, що для Контактної групи звична справа зустрічатися один раз у Рамштайні, а потім - у Брюсселі. За словами міністра, це буде "UDCG, якою ми її знаємо".

"Що буде після цього - ми не знаємо, це залежатиме від нової адміністрації у Вашингтоні. Побачимо", - додав очільник Міноборони Німеччини.
 

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