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Наступний «Рамштайн» відбудеться у Брюсселі перед Мюнхенською конференцією з безпеки, - Пісторіус
23:50 14.01.2025 |
Учасники Контактної групи з підтримки оборони України (UDCG) 9 січня в Рамштайні домовилися зустрітися наступного разу в Брюсселі за тиждень до Мюнхенської безпекової конференції, яка пройде 14-16 лютого.
Про це заявив міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус під час спілкування зі ЗМІ, передає кореспондент Укрінформу.
"Ми в четвер зранку домовилися в Рамштайні з Остіном (міністр оборони США Ллойд Остін - ред.) та групою пʼяти (Британія, Франція, Італія, Польща, Німеччина - ред.), що наступна зустріч Контактної групи з питань підтримки України має відбутися, як завжди, за тиждень до Мюнхенської безпекової конференції в Брюсселі, коли там зберуться міністри оборони НАТО", - сказав він.
Пісторіус зауважив, що для Контактної групи звична справа зустрічатися один раз у Рамштайні, а потім - у Брюсселі. За словами міністра, це буде "UDCG, якою ми її знаємо".
"Що буде після цього - ми не знаємо, це залежатиме від нової адміністрації у Вашингтоні. Побачимо", - додав очільник Міноборони Німеччини.
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