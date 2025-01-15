Ціни на золото стабільні на тлі даних по індексу споживчих цін

Ціни на золото мало змінилися на торгах в Азії в середу, оскільки трейдери трималися в стороні в очікуванні ключових даних по споживчій інфляції в США, хоча помірне зниження курсу долара надало зливку певної сили.

Золото виграло від більш м'яких, ніж очікувалося, даних по інфляції у виробничому секторі на попередній сесії, що породило певні надії на подальше зниження інфляції в найближчі місяці. Ця думка тиснула на долар.

Але ціни на злитки все ще залишалися в значній мірі обмеженими, оскільки попит на притулок залишався обмеженим, в той час як перспектива повільнішого зниження процентних ставок Федеральною резервною системою також тиснула на перспективи.

О 06:49 EET спотове золото подорожчало на 0,1% до 26675,90 доларів за унцію, а ф'ючерси на золото, термін дії яких закінчується в лютому, зросли на 0,3% до 2690,91 доларів за унцію.

Ринки зараз зосереджені на прийдешніх даних по інфляції індексу споживчих цін, які мають бути опубліковані сьогодні, щоб отримати додаткові підказки щодо процентних ставок.

Очікується, що показник покаже помірне зростання інфляції в грудні, що ще більше посилить побоювання, що процентні ставки в США залишаться високими на фоні стійкої інфляції.

Хоча ця думка була дещо пом'якшена м'якшими, ніж очікувалося, даними по індексу цін виробників, компоненти показника, які пов'язані з даними по індексу цін PCE - переважним показником інфляції ФРС - все ще вказують на те, що базова інфляція залишається стійкою.

Центральний банк сигналізував про уповільнення темпів зниження ставок у 2025 році через занепокоєння щодо сильного ринку праці та стійкої інфляції. Сильні дані по заробітній платі, опубліковані минулого тижня, посилили занепокоєння щодо цього прогнозу.

Політики також занепокоєні інфляційним впливом торговельних мит за нового президента Дональда Трампа. Але цього тижня з'явилися повідомлення про те, що команда Трампа готує план поступового підвищення мит.

Вищі мита не обіцяють нічого доброго для таких недохідних активів, як золото, оскільки вони збільшують альтернативну вартість інвестицій в них. Ця думка утримувала торгівлю золотом у вузькому діапазоні - між 2600 і 2700 доларів за унцію - протягом останнього місяця.

Інші дорогоцінні метали в середу торгувалися різноспрямовано. Ф'ючерси на платину впали на 0,5% до $944,75 за унцію, в той час як ф'ючерси на срібло зросли на 0,2% до $30,427 за унцію.

Серед промислових металів ціни на мідь охололи після різкого зростання в 2025 році на тлі очікувань посилення стимулюючих заходів в Китаї, найбільшому імпортері міді.

Базові ф'ючерси на мідь на Лондонській біржі металів впали на 0,6% до $9 101,50 за тонну, а березневі ф'ючерси на мідь впали на 0,4% до $4,3293 за фунт.

Слабкі економічні показники з Китаю викликали зростання надій на те, що Пекін розблокує ще більше стимулів для підтримки економіки, так само як і очікування щодо торговельних мит за часів Трампа.

Але дані по імпорту, опубліковані цього тижня, показали, що імпорт міді в Китай в грудні досяг 13-місячного максимуму, сигналізуючи про те, що попит на червоний метал залишається сильним.

Цього тижня основна увага прикута до рішення Народного банку щодо базової процентної ставки за кредитами, яке має бути прийнято в четвер.