Мінфін розмістив ОВДП на ₴8,8 мільярда

Міністерство фінансів України 14 січня 2025 року на аукціоні з розміщення облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) залучило до державного бюджету 8,8 млрд грн.
Як передає Укрінформ, про це повідомила пресслужба Мінфіну у Фейсбуці.
"Мінфін 14 січня розмістив облігації на 8,8 млрд гривень", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що Міністерство фінансів запропонувало інвесторам гривневі ОВДП: 1,3 млрд грн під 15,1% з погашенням через 1,4 року; 1,9 млрд грн під 16,2% з погашенням через 2,4 року та 5,6 млрд грн під 14,7% з погашенням через 4 роки.
Підсумки аукціонів державних облігацій
|Номер аукціону
|5*
|6*
|7
|Код випуску облігацій
|Первинне
розміщення UA4000234223
|Дорозміщення UA4000234140
| Номінальна вартість
| 1 000
| 1 000
| 1 000
| Кількість виставлених облігацій, шт.
| 5 000 000
| 5 000 000
| 5 000 000
| Дата розміщення
| 14.01.2025
| 14.01.2025
| 14.01.2025
| Дата оплати за придбані облігації
| 15.01.2025
| 15.01.2025
| 15.01.2025
| Дата оплати відсотків
| 25.06.2025
| 11.06.2025
| 05.02.2025
| Дата оплати відсотків
| 24.12.2025
| 10.12.2025
| 06.08.2025
| Дата оплати відсотків
| 24.06.2026
| 10.06.2026
| 04.02.2026
| Дата оплати відсотків
|
| 09.12.2026
| 05.08.2026
| Дата оплати відсотків
|
| 09.06.2027
| 03.02.2027
| Дата оплати відсотків
|
|
| 04.08.2027
| Дата оплати відсотків
|
|
| 02.02.2028
| Дата оплати відсотків
|
|
| 02.08.2028
| Дата оплати відсотків
|
|
| 31.01.2029
| Розмір купонного платежу на одну облігацію
| 75.50
| 81.00
| 79.95
| Номінальний рівень дохідності, %
| 15.10
| 16.20
| 15.99
|Термін обігу (днів)
| 525
| 875
| 1 477
| Дата погашення
| 24.06.2026
| 09.06.2027
| 31.01.2029
| Обсяг поданих заявок (за номінальною вартістю)
| 3 308 432 000
| 3 867 452 000
| 43 237 155 000
| Обсяг задоволених заявок (за номінальною вартістю)
| 1 308 432 000
| 1 866 952 000
| 5 000 000 000
| Загальний обсяг випуску (за номінальною вартістю)
| 1 308 432 000
| 1 866 952 000
| 10 000 000 000
| Кількість поданих заявок, шт.
| 24
| 24
| 48
| Кількість задоволених заявок, шт.
| 23
| 22
| 15
| Максимальний рівень дохідності облігацій, %
| 16.00
| 16.50
| 17.50
| Мінімальний рівень дохідності облігацій, %
| 15.00
| 16.20
| 14.70
| Встановлена дохідність, %
| 15.10
| 16.20
| 14.70
| Середньозважена дохідність, %
| 15.10
| 16.20
| 14.70
|Надходження до бюджету
| 1 319 475 198.45
| 1 895 124 305.68
| 5 544 200 000.00
* - військові облігації
Дані: Мінфін України