Мінфін розмістив ОВДП на ₴8,8 мільярда

Міністерство фінансів України 14 січня 2025 року на аукціоні з розміщення облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) залучило до державного бюджету 8,8 млрд грн.

Як передає Укрінформ, про це повідомила пресслужба Мінфіну у Фейсбуці.

"Мінфін 14 січня розмістив облігації на 8,8 млрд гривень", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що Міністерство фінансів запропонувало інвесторам гривневі ОВДП: 1,3 млрд грн під 15,1% з погашенням через 1,4 року; 1,9 млрд грн під 16,2% з погашенням через 2,4 року та 5,6 млрд грн під 14,7% з погашенням через 4 роки.





Підсумки аукціонів державних облігацій

Номер аукціону 5* 6* 7 Код випуску облігацій Первинне розміщення UA4000234223 Дорозміщення UA4000234140 Номінальна вартість 1 000 1 000 1 000 Кількість виставлених облігацій, шт. 5 000 000 5 000 000 5 000 000 Дата розміщення 14.01.2025 14.01.2025 14.01.2025 Дата оплати за придбані облігації 15.01.2025 15.01.2025 15.01.2025 Дата оплати відсотків 25.06.2025 11.06.2025 05.02.2025 Дата оплати відсотків 24.12.2025 10.12.2025 06.08.2025 Дата оплати відсотків 24.06.2026 10.06.2026 04.02.2026 Дата оплати відсотків 09.12.2026 05.08.2026 Дата оплати відсотків 09.06.2027 03.02.2027 Дата оплати відсотків 04.08.2027 Дата оплати відсотків 02.02.2028 Дата оплати відсотків 02.08.2028 Дата оплати відсотків 31.01.2029 Розмір купонного платежу на одну облігацію 75.50 81.00 79.95 Номінальний рівень дохідності, % 15.10 16.20 15.99 Термін обігу (днів) 525 875 1 477 Дата погашення 24.06.2026 09.06.2027 31.01.2029 Обсяг поданих заявок (за номінальною вартістю) 3 308 432 000 3 867 452 000 43 237 155 000 Обсяг задоволених заявок (за номінальною вартістю) 1 308 432 000 1 866 952 000 5 000 000 000 Загальний обсяг випуску (за номінальною вартістю) 1 308 432 000 1 866 952 000 10 000 000 000 Кількість поданих заявок, шт. 24 24 48 Кількість задоволених заявок, шт. 23 22 15 Максимальний рівень дохідності облігацій, % 16.00 16.50 17.50 Мінімальний рівень дохідності облігацій, % 15.00 16.20 14.70 Встановлена дохідність, % 15.10 16.20 14.70 Середньозважена дохідність, % 15.10 16.20 14.70 Надходження до бюджету 1 319 475 198.45 1 895 124 305.68 5 544 200 000.00

* - військові облігації

Дані: Мінфін України