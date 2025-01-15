Ралі долара призупинилося перед тестом на інфляцію в США

Стрімке зростання долара призупинилося в середу, оскільки трейдери стали обережними напередодні звіту по споживчій інфляції в США, який має бути опублікований сьогодні, що змусило їх не поспішати з відкриттям нових позицій.

Долар стабілізувався на початку азіатської сесії після нічного падіння і відійшов від більш ніж дворічного піку проти кошика валют на початку тижня.

Його падіння було частково зумовлене стриманими показниками цін виробників у США, які знизили дохідність казначейських облігацій з їхніх максимумів.

По відношенню до долара євро був на деякій відстані від більш ніж дворічного мінімуму і востаннє купувався за $1,0301.

Фунт стерлінгів впав на 0,09% до $1,2205, оскільки він продовжує перебувати під тиском зростання вартості запозичень в країні та занепокоєння щодо фіскального здоров'я Британії.

Пізніше в середу будуть опубліковані дані по інфляції у Великобританії, за якими інвестори будуть уважно стежити, оскільки занепокоєння з приводу тиску внутрішніх цін і слабкої економіки чинять все більший тиск на міністра фінансів Рейчел Рівз.

У Сполучених Штатах ринки прогнозують зростання базових споживчих цін в грудні на 0,2% в місячному вимірі, і будь-яка несподіванка в бік підвищення може ще більше обмежити можливості для зниження ставок Федеральної резервної системи в цьому році.

Реліз, опублікований у середу, слідує за звітом про скорочення робочих місць минулого тижня, який підкреслив силу американської економіки і змусив трейдерів суттєво зменшити бети на подальше пом'якшення ФРС.

Проте аналітики вважають, що будь-який вплив інфляційного звіту на валюти, швидше за все, буде короткостроковим, оскільки основна увага ринку зосереджена на майбутньому поверненні новообраного президента США Дональда Трампа в Білий дім і, зокрема, на його планах щодо тарифів.

«Ринки все ще очікують на політику нової адміністрації та її вплив на ціни, - каже Керол Конг, валютний стратег Commonwealth Bank of Australia.

«Хоча останнім часом представники FOMC висловлюються більш обережно щодо зниження ставок, вони насправді не дуже стурбовані останніми показниками інфляції. Насправді вони більше стурбовані майбутніми перспективами інфляції за другого терміну Трампа».

Напередодні інавгурації Трампа 20 січня інвестори були дуже чутливі до заголовків навколо його політичних планів, які, на думку аналітиків, сприятимуть зростанню інфляції в найбільшій економіці світу.

Загроза мит разом з очікуваннями меншої кількості знижень ставок ФРС, в свою чергу, підвищили прибутковість казначейських облігацій і підтримали долар США.

По відношенню до кошика валют долар востаннє трохи піднявся до 109,23, але був на деякій відстані від піку понеділка в 110,17, найсильнішого рівня з листопада 2022 року.

Єна майже не змінилася, склавши 157,98 за долар, отримавши певну підтримку від перспективи підвищення ставки Банком Японії наступного тижня.

Австралійський долар утримав частину свого нічного прибутку і торгувався на рівні $0,6186. Новозеландський долар знизився на 0,05% до $0,5601.