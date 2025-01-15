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S&P 500 виріс, Nasdaq знизився на волатильній сесії в очікуванні даних по інфляції
07:55 15.01.2025 |
S&P 500 виріс, а Nasdaq знизився після волатильної сесії у вівторок, оскільки інвестори оцінювали дані по інфляції і готувалися до квартальних звітів про прибутки, щоб обґрунтувати оцінку акцій і силу американської економіки.
Акції коливалися між прибутками і збитками протягом дня. Акції отримали початковий поштовх від звіту Міністерства праці, який показав, що індекс цін виробників зріс менше, ніж очікувалося в грудні, хоча звіт не зміг суттєво вплинути на очікування щодо ймовірного шляху монетарної політики Федеральної резервної системи в цьому році.
Інвестори очікують на публікацію індексу споживчих цін у середу, який надалі формуватиме очікування щодо інфляції та ФРС.
«Існує невід'ємний рівень невизначеності щодо того, куди рухаються ставки і ФРС», - сказав Кріс Фасціано, головний ринковий стратег Commonwealth Financial Network.
«Тепер ми побачимо, що принесе завтрашній ранок», - сказав він, маючи на увазі звіт по індексу споживчих цін.
Промисловий індекс Dow Jones виріс на 221,16 пункту, або на 0,52%, до 42 518,28, S&P 500 - на 6,69 пункту, або на 0,11%, до 5 842,91, а Nasdaq Composite - на 43,71 пункту, або на 0,23%, до 19 044,39.
Згідно з даними LSEG, ринок закладає в ціну зниження ставки ФРС приблизно на 29 базисних пунктів до кінця 2025 року, при цьому очікування зниження ставки щонайменше на 25 б.п. не піднімуться вище 50% до червневого засідання.
Обережність інвесторів посилюється тим, що дохідність казначейських облігацій США залишається на високому рівні: дохідність 10-річних казначейських облігацій становить 4,784%, утримуючись біля 14-місячного максимуму, досягнутого в понеділок.
У середу розпочинається публікація квартальної звітності великих банків, які, як очікується, отримали більші прибутки завдяки активним операціям з цінними паперами. Банківський індекс S&P 500 виріс.
Акції Goldman Sachs зросли на 1,52% напередодні його звітності, запланованої на середу, і допомогли утримати індекс Dow в плюсі.
Індекс S&P 500 торгується за оцінками, що значно перевищують його історичне довгострокове середнє значення, і сезон звітності, що розчаровує, може поставити під загрозу подальший ріст акцій.
Сектор охорони здоров'я був серед найгірших серед 11 основних секторів S&P, знизившись на 0,94%, а акції Eli Lilly впали на 6,59% після того, як прогноз продажів препарату для схуднення Zepbound у четвертому кварталі виявився нижчим за очікування.
Президент ФРБ Канзас-Сіті Джефф Шмід заявив, що вплив політики Трампа є «активною розмовою» в центральному банку і що він відреагує, якщо його цілі щодо інфляції або зайнятості будуть збиті з курсу.
Після ралі після виборів у США фондові індекси останнім часом зазнали труднощів: S&P 500 падав протягом чотирьох з попередніх п'яти тижнів, оскільки стійка економіка, інфляція та коментарі політиків ФРС посилили занепокоєння щодо того, що центральний банк буде менш агресивним у зниженні відсоткових ставок, ніж очікувалося раніше.
Занепокоєння щодо можливих мит від адміністрації Трампа, які ще більше підштовхнуть інфляцію, також зберігаються.
Акції Boeing втратили 2,08% після того, як річні поставки авіабудівника впали в 2024 році до найнижчого рівня з часів пандемії.
На Нью-Йоркській фондовій біржі акції, що зростають, переважали акції, що падають, у співвідношенні 2,81 до 1, а на Нью-Йоркській фондовій біржі Nasdaq - у співвідношенні 1,39 до 1.
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