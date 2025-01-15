«Знаємо, хто агресор, а хто хороший хлопець». Що заявив майбутній голова Пентагону Піт Гегсет у сенаті

Кандидатуру письменника, ветерана та телеведучого Піта Гегсета погодили на посаду міністра оборони США.

Слухання відбулися у сенаті США. Гегсета чотири години опитували сенатори під час слухань на підтвердження кандидатури. Після інвагурації Дональда Трампа Гегсет офіційно обійме посаду очільника Пентагона.

Йому ставили запитання щодо жінок у війську, чи достатньо у нього кваліфікації, звинувачували у неналежній поведінці, а також запитували про закінчення війни в Україні.

Гегсет відкинув заяви про його зловживання алкоголем, назвавши їх "кампанією з дискредитації".

Слухання кілька разів переривалися, коли Гегсет намагався виголосити свою вступну промову, а поліція виводила протестувальників з кімнати комітету.

Крім коротких згадок про Китай і війну в Україні та Росії, сенатори не запитували Гегсета про поточні конфлікти, потенційних військових противників і стратегічних суперників.

За словами Мари Карлін, колишньої помічниці міністра оборони, ці фундаментальні речі були здебільшого "витіснені" запитаннями про характер і компетентність Гегсета.

У свої 44 роки Піт Гегсет стане наймолодшим міністром оборони США за останні десятиліття.

Обтічно про Україну

Кілька питань під час слухань у сенаті США стосувалися України і того, як Гегсет бачить завершення війни.

Піт Гегсет не згадав Україну у своїй вступній промові, але зазначив, що завершуватиме війни відповідально.

Сенаторка-демократ Джекі Розен, запитала, як обраний президент Дональд Трамп планує швидко вирішити війну. Багато хто в Конгресі, хто підтримує фінансову допомогу Україні з боку США, вважає, що мирний план може виглядати як перемога для президента РФ Володимира Путіна.

На запитання, чи будуть зроблені якісь поступки Путіну, Гегсет дав відповів обтічно: "Я завжди надаватиму президенту Сполучених Штатів чіткі та найкращі рекомендації з таких питань".

Також, коли у нього запитали, чи війна в Україні серед його пріоритетів, Гегсет відповів, що Дональд Трамп "сказав дуже чітко, що він хоче закінчити цю війну", і ми "знаємо, хто агресор, хто тут хороший хлопець".

Жінки у війську

На слуханнях демократи неодноразово критикували Гегсета за його попередні минулі заяви про те, що жінки не мають виконувати бойові завдання в армії.

"Пане Гегсете, я цитую вас у подкасті: "Жінки взагалі не повинні брати участь у бойових діях", - сказала сенатор Елізабет Воррен.

Гегсет спокійно відповів, що його хвилюють не жінки в бою, а просто підтримання "стандартів" у війську.

Що відомо про Гегсета

Оголошуючи кандидатуру Гегсета, Дональд Трамп назвав його "жорстким, розумним та істинним прихильником ідеї "Америка понад усе".

Гегсету 44 роки, він навчався в Гарварді та Принстоні, отримав звання капітана піхоти Національної гвардії, служив в Афганістані, Іраку та Гуантанамо.

Він не має попереднього досвіду роботи ані в уряді, ані в керівництві у сфері безпеки. Призначення керівником Пентагону стане його першою політичною посадою.

Піт Гегсет впродовж останніх років працював коментатором на каналі Fox News.

Він використовував свою платформу для привернення уваги до проблем військових і ветеранів. Саме завдяки частому запрошення Дональда Трампа на шоу Піту Гегсету вдалося з ним подружитися, пише видання AP.

12 листопада був його останній день в ефірі Fox.

У 2021 році Гегсет залишив службу в армії і заявив, що його відсторонили через політичні та релігійні погляди.

Він критикував союзників по НАТО як "застарілих, обеззброєних, загарбаних і безсилих", і назвав США "контактним номером екстреної допомоги" для Європи у минулому столітті.

У своїх заявах Гегсет розділяв скептицизм Трампа щодо взаємної оборони у НАТО.

"Чому Америка, європейський "контактний номер екстреної допомоги" протягом останнього століття, повинна слухати самовпевнені та безсилі нації, які просять нас дотримуватися застарілих і односторонніх домовленостей щодо оборони, згідно з якими вони більше не живуть?" - написав Гегсет у своїй книжці "Війна з воїном".

Заяви про Україну

Заяв про Україну у Піта Гегсета небагато.

Найвідоміший його коментар датується кінцем лютого 2022 року.

"Те, що відбувається в Україні, важливо. Але все це блякне порівняно зі злочинністю, яку я бачу на вулицях, з лібералізмом, який я бачу в своїй культурі, з інфляцією, яку я бачу в своїй кишені [...] якість життя пересічних американців знизилася", - сказав Гегсет про початок війни Росії проти України в ефірі Fox News.

Незабаром Гегсет виступив на захист Трампа, коли той після початку повномасштабного вторгнення у 2022 назвав президента Росії Володимира Путіна "кмітливим" і "генієм. Він пояснив, що Дональд Трамп всього лише "тролив" медіа.

"Жоден організм, жодна організація не зробила більше для поширення російської пропаганди та підтримки такої владної людини як Володимир Путін, ніж наші власні ЗМІ. І Дональд Трамп із задоволенням тролив їх в цьому", - пояснив Гегсет.

Згодом, у перші тижні повномасштабного вторгнення, він називав Путіна воєнним злочинцем, який хоче відновити СРСР і виступав за пришвидшення допомоги Києву, а також критикував Байдена за повільні рішення.

Критика Байдена - звичне явище у республіканців.

Деякі з них у 2022 році засуджували його за недостатню допомогу Україні, а у 2024 навпаки - за надмірно великі суми для Києва.