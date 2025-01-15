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АНАЛІТИКА

Електронні направлення на ВЛК будуть доступні в «Резерві+» уже в січні - Умєров

23:52 14.01.2025 |

Політика, Україна

 

Міністерство оборони України впроваджує системну реформу військово-лікарської експертизи (ВЛК) у Збройних силах України, повідомив глава Міноборони Рустем Умєров.

"Першим кроком стало закладення нормативної бази для видачі електронних направлень на проходження ВЛК для військовозобов'язаних. Наша мета - створити сучасну, прозору систему ВЛК, яка мінімізує корупційні ризики та бюрократичні перепони. Завдяки цифровізації цей процес стане зручнішим для кожного", - написав Умєров у фейсбуці у вівторок.

Він зазначив, що електронні направлення на ВЛК будуть доступні в застосунку "Резерв+" уже в січні 2025 року.

"Продовжуємо працювати над новими нормативними актами для подальшого спрощення процедури як військовозобов'язаних, так і військовослужбовців", - додав міністр.

Він уточнив, що тепер ВЛК також враховуватимуть рішення експертних команд з оцінювання повсякденного функціонування особи, які з 1 січня замінили МСЕК. Оновлені положення відповідають сучасним стандартам і потребам.

"Переконаний, що ці зміни допоможуть відновити довіру суспільства до системи ВЛК, зроблять її справедливою та ефективною", - підсумував Умєров.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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